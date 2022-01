Dayane Mello rompe il silenzio su Rosalinda Cannavó: “Non è mia amica”

Dayane Mello chiude i rapporti con Rosalinda Cannavò: “Non mi aspetto niente da lei”

Dayane Mello ha finalmente rotto gli indugi sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò dopo i fatti de La Fazenda: come riportato da Whoopsee, infatti, la showgirl brasiliana ha rrrispto alle domande dei fan sui suoi profili social rompendo il silenzio sugli argomenti. Con Rosalinda il rapporto è definitivamente chiuso e Dayane non gli ha risparmiato dure critiche: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica? No, io credo di no!”

Rosalinda Cannavò, Dayane Mello smentisce i sentimenti: “Non è mai esistita una storia”

Al GF Vip 5 il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha fatto sognare molti fan, al punto che è nato un fandom molto vasto chiamato ‘Rosmello’. Dayane Mello, nel suo sfogo delle ultime ore, ha chiuso le porte in faccia anche a chi credeva ancora nelle Rosmello, sminuendo anche tutta l’idea di sentimento nata nei mesi precedenti: “Rosmello continua a vivere nei vostri cuori? Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, per ricordarvi che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa”.

Dayane Mello elogia Soleil Sorge e Giulia Salemi: le sue parole

Se con Rosalinda Cannavò il rapporto è ormai ai minimi termini, Dayane Mello, che ha rotto il silenzio su La Fazenda, ha trovato in Soleil Sorge e Giulia Salemi due amiche di cui va molto fiera. Sui suoi profili social, a chi le ha chiesto se sentisse la loro mancanza, ha spiegato di sentirla fortemente e di non vedere l’ora di poter stare con loro: “Se mi manca Soleil? Alla follia! Il suo affetto, la sua amicizia… e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra… […] Cosa mi ha fatto affezionare a Giulia? La sua purezza perché la fama non le è andata in testa ed è rimasta sempre la mia piccola Giulia“.

