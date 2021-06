Dayane Mello stufa dei gossip sul suo conto: “Basta! È l’ora di finirla”

Dayane Mello sempre al centro dei gossip sbotta: “Basta! È l’ora di finirla”

Dayane Mello, dal momento in cui è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è finita spesso e volentieri sotto i riflettori del gossip. Difatti la giovane modella brasiliana è stata accostata in questi mesi a diversi uomini, tra i quali Mario Balotelli. Ma sarà davvero fidanzata? Assolutamente no e a smentire tutte queste illazioni ci ha pensato la stessa Dayane Mello in queste ultime ore su instagram. Quest’ultima, in una lunga diretta instagram, ha tenuto a chiarire dapprima di essere assai stufa di tutte queste chiacchiere, e successivamente ha dichiarato di non avere in questo momento nessuno al suo fianco:

“Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio…Mi avete stancata…”

La modella brasiliana ha poi aggiunto che molte persone parlerebbero senza sapere.

Dayane Mello si sfoga su instagram: “Sono sola! Gli uomini non vogliono una donna con personalità”

Dayane Mello, sempre in questo suo intervento su instagram, ha ribadito per l’ennesima volta di essere sola e totalmente libera, aggiungendo di credere che gli uomini non vogliano una donna con personalità preferendo chi non avrebbe carattere:

“Sono sola, libera. Gli uomini non vogliono una donna con personalità…Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono…”

Insomma anche in questa occasione Dayane Mello, la quale ha fatto una confessione intima giorni fa, ha dimostrato tutto il suo caratterino: “Più conosco gli uomini più preferisco i cani…”

Dayane Mello fa una precisazione: “Non è vero che le donne per essere felici hanno bisogno di un uomo”

Successivamente Dayane Mello ha rivelato di credere che non sia per nulla vero che una donna per essere felice debba essere al fianco di un uomo, aggiungendo che per quanto riguarda se stessa è invece contenta se le persone che ama sono serene:

“Non è vero che abbiamo bisogno di un uomo per essere felici. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me…”

Dayane Mello ha poi colto l’occasione per ringraziare sentitamente i fan per tutto l’affetto ricevuto in questi mesi: “Sono eternamente grata per quello che fate per me ogni giorno…”