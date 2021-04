Dayane Mello sul legame con Rosalinda Cannavó: “La paura mi ha penalizzata”

Dayane Mello ritorna sul rapporto con Rosalinda Cannavó: “Ho seguito il mio cuore”

Dayane Mello, durante una diretta Instagram in cui ha risposto a varie domande dei fan, è ritornata a parlare del suo complesso rapporto con Rosalinda Cannavó, un rapporto nato durante il GF Vip ma che ha vissuto tante contraddizioni e discussioni. Una delle domande poste a Dayane Mello le chiedeva se nel rapporto tra lei e Rosalinda a prevalere fosse stata la paura o il coraggio, e la risposta della brasiliana non si è fatta attendere: “Ha vinto la paura, la paura mi ha penalizzata, paura di sbagliare per i miei istinti. Ho seguito il mio cuore nelle cose che io credevo”.

GF Vip, Dayane Mello sui legami creati: “Rifarei le stesse cose”

Il GF Vip di Dayane Mello è stato indubbiamente indimenticabile e molto chiacchierato, sia perché la modella brasiliana è stata assoluta protagonista sia per le dinamiche in cui è risultata centrale, spesso finendo per spaccare in due il pubblico e la Casa stessa. Il legame di Dayane con Rosalinda Cannavó ha fatto sognare tante persone, ma non sono molti altri i legami che la modella ha creato nel GF, anzi. Durante una diretta Instagram é ritornata proprio sul discorso rapporti, affermando: “Se potessi tornare indietro rifarei le stesse cose, al massimo le modificherei in meglio. Io il legame di cuore al GF l’ho stretto con due o tre persone”.

Dayane Mello, il rapporto con Rosalinda Cannavó dopo il GF vip

Il legame tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavó ha fatto sognare tante persone, ma spesso è anche stato frutto di tante discussioni che hanno messo le due ragazze sull’orlo della rottura. Dayane ha confessato di recente che, come in ogni rapporto, i litigi sono inevitabili, ma ha anche spiegato che per lei il legame con l’attrice é vero e più forte delle tante difficoltà incontrate.

