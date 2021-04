Dayane Mello sul rapporto con Rosalinda Cannavó: “Litigi inevitabili”

Dayane Mello torna sul rapporto con Rosalinda Cannavó: “Ci sono alti e bassi”

Dayane Mello, una delle regine della quinta edizione del GF Vip, ha rilasciato un’intervista a Coming Soon durante la quale é tornata a parlare del reality e delle tante sensazioni ed emozioni vissute durante sei mesi molto intensi. Dayane si è poi soffermata inevitabilmente anche su Rosalinda Cannavó, la persona con cui ha legato di più all’interno della casa, pur non mancando parecchi screzi che hanno messo spesso a repentaglio il loro rapporto. Dayane, proprio sul rapporto con Rosalinda ha dichiarato: “Come in ogni amicizia sincera, ci sono alti e bassi. I litigi sono inevitabili , ma non abbiamo permesso che delle incomprensioni potessero gravare sul nostro rapporto. Ad oggi, provo un profondo rispetto per Rosalinda. È stata una persona con cui ho condiviso molto”.

GF Vip, Dayane Mello sui concorrenti: “In diversi hanno seguito strategie”

Dayane Mello, durante l’intervista a Coming Soon, oltre che parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò si è soffermata anche sul rapporto con i concorrenti che hanno condiviso con lei il GF Vip, come al solito non rinunciando ad essere estremamente sincera: “All’interno del gioco, in diversi hanno seguito strategie, creando delle dinamiche di favoritismi. Sicuramente alcuni rapporti che si sono creati erano veri, come con Sonia, Giulia, Carlotta e Samantha”.

Dayane Mello, i progetti e le proposte dopo il GF Vip: “Stiamo valutando”

Dayane Mello, dopo aver raccolto i frutti dell’immensa popolarità datagli dal GF Vip, ha raccontato a Coming Soon quali sono i suoi piani e i suoi progetti per il futuro. Ovviamente sono tante le proposte che sta ricevendo la modella brasiliana, e tal proposito ha raccontato: “Io e il mio team stiamo valutando varie proposte di programma televisivi in Italia e all’estero. Non nascondo però che mi piacerebbe anche lavorare in Brasile per tornare un po’ a casa dalla mia famiglia”. Dayane Mello di recente ha anche raccontato di non riconoscersi più dopo il reality.

