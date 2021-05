dayane-mello-trova-l’amore-con-andrea-ma-va-in-terapia-:-“soffrire…”

Dayane Mello fidanzato – Solonotizie24

Estate d’oro per Dayane Mello che in questi mesi sembrerebbe aver trovato la felicità al fianco di Andrea, nonché nuovo fidanzato della modella brasiliana. L’ex gieffina, però, sta ancora cercando di elaborare il lutto per la scomparsa del fratello Lucas, ammettendo di aver deciso d’intraprendere un percorso da un terapeuta.

Il Grande Fratello Vip ha riservato a Dayane Mello una lunga serie di emozioni, alcune nate con l’amicizia con Rosalinda Cannavò e successivamente il dolore per la tragica scomparsa di Lucas, morto in un incidente stradale.

Chiusa la parentesi del reality, dopo aver conquisto in largo anticipo la finale del reality show, Dayane Mello ha dedicato tutto il suo tempo alla figlia Sofia e adesso si trova in vacanza insieme alla compagnia dell’amica Soleil Sorge e del nuovo compagno con il quale ha da poco avviato una relazione.

Il nuovo amore per Dayane Mello

Fin dopo la fine del Grande Fratello Vip Dayane Mello è stata spesso nel mirino dell’attenzione mediatica per via della sua vita sentimentale, dato che in un primo momento la modella brasiliana era stata avvistata in atteggiamenti molto intimi con Mario Balotelli, anche se entrambi hanno smentito subito una possibile relazione.

Intervistata dal settimanale Chi, invece, Dayane Mello ha confermato l’avvio di una relazione con Andrea, un imprenditore campano che le avrebbe già rapito il cuore: “Ho bisogno di un uomo. Questa mini vacanza è una fuga dalla realtà. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice”.

La modella ed ex del Grande Fratello Vip ha poi continuato dicendo: “Sarò sempre sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere i mattoni sotto i piedi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me. Forse l’ho trovata in alto mare– continua la Mello-, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa, la cura”.

L’elaborazione del lutto per Dayane Mello

L’intervista in questione, dunque, è stata anche l’occasione perfetta per ricordare Lucas, e il modo in cui lei, il padre e il fratello Juliano stanno affrontando il dolore.

Dayane Mello, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha poi confessato: “Sono in cura da una terapeuta del dolore. Dopo la morte di mio fratello Lucas si sono rotti i cocci di casa mia”.

Lo modella, successivamente, continua spiegando: “Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perché il negozio di parrucchiere che abbiamo era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana. Posso solo aiutare e soffrire. Questa settimana la dottoressa mi ha detto ‘parti e rilassati’”.