daydreamer-anticipazioni-11-maggio:-un-nuovo-addio-per-can

I problemi tra Mihriban e Aziz si fanno sempre più forti, così il padre di Can prende un’importante decisione. Mihriban cerca il sostegno di Selim in questo delicato momento

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento martedì 11 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Mentre Sanem è alle prese con una nuova rivale, il padre di Can, Aziz, decide di lasciare Mihriban; la donna piange sulla spalla di Selim.

L’amore tra la tenutaria ed il padre dei Divit è ormai giunto al capolinea. Dopo l’ennesimo litigio tra Mihriban e Huma, l’uomo ha capito che con la sua compagna non ci sarebbe mai stata né pace né tranquillità. Aziz lascia nuovamente Istanbul ed i suoi figli.

Nel frattempo Selim va alla tenuta di Sanem per cercare Mihriban. Ben presto si scopre che l’uomo altri non è che un truffatore ed un manipolatore. Unico intento di Arthur Capello è quello di prendere quanti più soldi possibili dalle sue rede, tra cui anche Mihriban e Huma.

La mamma di Can è molto interessata a Selim. I due escono più di una volta insieme e tra loro sembra instaurarsi un bel feeling. Ma le due donne non sanno che in realtà Selim nasconde un inaspettato segreto. Durante una cena con Huma, l’uomo finge di aver dimenticato il portafogli a casa.

Huma è così costretta a pagare il conto al suo posto. Ma non è tutto perché l’uomo, ormai in bolletta, chiede un aiuto economico a Mihriban. Senza batter ciglio e considerata l’amicizia che li lega da anni, la tenutaria regala una cospicua somma di denaro a Selim.

L’uomo incassa la somma e asciuga le lacrime di Mihriban che piange sulla sua spalla la rottura con Aziz. Alla Fikri Harika i ragazzi sono intenti a recuperare la fiducia di Nasym. L’uomo infatti non ha digerito la performance con Arthur Capello, quindi ha fatto saltare tutto l’accordo con l’agenzia. Solo grazie all’intervento di Aysha, Divit ottiene nuovamente l’incarico.

Per la Fikri Harika non ci sarà quindi una seconda possibilità. I ragazzi devono lavorare sodo e trovare delle idee innovative per convincere lo zio di Aysha. Come prosegue la narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno? Per saperlo non rimane che collegarsi martedì 11 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5.

In alternativa è possibile rivedere in streaming tutte le puntate della soap opera andando sul portale web Mediaset Play Infinity. Sempre sullo stesso portale è possibile trovar anche l’altra serie tv turca con protagonista Can Yaman, ovvero Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Nei prossimi mesi, Can Yaman torna su Canale 5 con una nuova serie tv, Mr Wrong. Al suo fianco l’attrice turca Ozge Gurel.