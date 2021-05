Daydreamer anticipazioni 12 maggio: il nuovo problema di Sanem è Aysha

L’arrivo della figlia di Asym crea nuovi problemi alla Fikri Harika, ma anche tra Can e Sanem. La scrittrice mette Can davanti ad un’amara verità.

Can Yaman torna nei panni di Can Divit in un nuovo episodio di Daydreamer – le ali del sogno, in onda mercoledì 12 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. La tensione è alle stelle alla Fikri Harika, mentre nuovi problemi allontanano Can e Sanem.

L’idea della giovane scrittrice di arruolare Selim come Arthur Capello è stata ben accolta dai suoi colleghi di lavoro. Per far entrare l’amico di Mihriban nel ruolo dell’inesistente regista pubblicitario, l’uomo studia approfonditamente la sua parte.

Forse Selim si compenetra troppo nel ruolo dell’eccentrico regista. Sanem gli dà un suggerimento che successivamente si rivela disastroso. Durante l’incontro con Nasym e Aisha, Selim mostra la sua arroganza anche con il proprietario della società di cosmesi.

Nasymperde la pazienza e affronta a muso duro il regista. Can e Sanem non riescono a controllare l’esuberanza di Selim, che prosegue la sua performance a ruota libera. L’uomo rovina però tutto, perché Nasym interrompe la riunione chiudendo così alla Fikri Harika la possibilità di ottenere l’incarico.

La rivale di Sanem ha un ruolo chiave nel far ritornare lo zio sui suoi passi. Prima che l’imprenditore esce dalla sede dell’agenzia pubblicitaria, Aisha ferma lo zio e lo convince a dare a Can un’altra possibilità. Sanem comprende bene che quello della ragazza altro non è che un tentativo per far impressione su Can.

Cosa pensa Divit di tutto questo? Can non si rende conto degli approcci di Aisha. Il fotografo pensa siano solo il frutto dell’immaginazione di Sanem. La scrittrice è gelosa di Can? Solo guardando la prossima puntata di Daydreamer -le ali del sogno i telespettatori possono conoscere la risposta.

Can e Sanem hanno modo di confrontarsi sull’argomento. Durante il diverbio, Divit è messo con le spalle al muro dalle accuse mosse dalla ragazza: lui non ha più sentimenti nei suoi confronti. La reazione di Can fa infuriare ancora di più Sanem.

Daydreamer – le ali del sogno è stato girato interamente ad Istanbul, in Turchia. Le tante location scelte per girare le scene della serie tv sono reali e rappresentative della metropoli turca. Il nome originario della serie tv è Erkenci Kus, che in lingua originale significa Uccello del mattino.

Chi non potesse vedere il prossimo appuntamento della soap opera mercoledì 12 maggio in daytime su Canale 5, lo potrà fare comodamente in streaming collegandosi al sito internet Mediaset Play. Sempre sullo stesso portale web è possibile vedere anche tutti gli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, l’altra serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir.