daydreamer-anticipazioni-14-maggio:-can,-sanem-e-l’altra

Ayca va in aiuto della Fikri Harika, scatenando la gelosia della scrittrice. Il fotografo e la giovane Aydin si scontrano a causa della new entry

Cosa succede nell’appuntamento di fine settimana della popolare serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno? Gli spoiler annunciano che l’episodio in onda venerdì 14 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 è destinato a tenere con il fiato sospeso i telespettatori.

Il sequel della narrazione di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap opera turca, che in lingua originale significa ‘Uccello del mattino’) riserva un nuovo colpo di scena. Can e Sanem si ritrovano a confrontarsi in un acceso faccia a faccia.

L’interpretazione di Selim nel ruolo di Arthur Capello è stata a dir poco fallimentare. L’amico di Mihriban invece di aiutare e sostenere la Fikri Harika, ha nei fatti con la sua performance contribuito a comprometterne le sorti. Il proprietario della società di cosmetici ha infatti lasciato la riunione, infastidito dal comportamento di Selim.

Solo grazie all’intervento di Ayca si è potuto recuperare. La ragazza infatti ha chiesto allo zio di dare un’altra chance ai ragazzi della Fikri Harika. E lo zio, anche se mal volentieri, accetta la proposta. La domanda che si pongono tutti è per quale motivo Ayca ha fatto tutto questo?

Sin dal primo incontro con Can e Sanem, la ragazza è sempre stata molto dubbiosa circa la reale esistenza del fantomatico regista Arthur Capello. Lei stessa aveva navigato su internet per ottenere qualche informazione in più su questo sconosciuto regista, che però chiedeva delle consistenti retribuzioni.

Come è stato rivelato da Ayca, la donna era consapevole dell’inganno ordito a fin di bene dai ragazzi della Fikri Harika, ma ha voluto dare loro un’altra opportunità in virtù della loro intraprendenza e creatività. Non è da tutti, infatti, inventarsi un personaggio inesistente.

La benevolenza di Ayca però suscita la gelosia della giovane Aydin. Can e Sanem hanno un acceso faccia a faccia sulla scogliera. Un luogo incantevole con vista mozzafiato sul Bosforo e la Torre di Leandro. Un posto che è stato teatro anche di molti momenti gioiosi e anche tristi della coppia.

Sanem rinfaccia a Divit le parole che quest’ultimo ha confidato al padre qualche giorno prima. In un momento in cui pensava di non essere sentito, il fotografo aveva rivelato al padre di non riuscire a trovare Sanem nel suo cuore. Le parole della scrittrice spiazzano il fotografo che cerca di recuperare rivelando il consiglio datogli dal padre.

Per sapere come va a finire tra Can e Sanem non rimane quindi che collegarsi venerdì 14 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5.