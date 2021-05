Daydreamer Anticipazioni 17 Maggio: Can E Sanem Soli Sull’isola Deserta

Televisione Divit e la Aydin sono costretti a passare la notte insieme in un’isola deserta. Durante la serata accade qualcosa di inaspettato che riavvicina la coppia

Pubblicato su 16 Maggio 2021

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento lunedì 17 maggio alle 16,30 circa su Canale 5. Can e Sanem si trovano da soli in un’isola deserta; l’occasione fa avvicinare i due protagonisti e i ricordi incominciano a riaffiorare nella memoria del fotografo.

Gli spoiler del nuovo appuntamento della popolare soap opera turca rivelano che Can ha fatto una inaspettata sorpresa alla copywriter. Dopo aver organizzato un weekend a sorpresa, Divit ha organizzato anche un uori programma.

Can convince Sanem a salire sulla sua moto d’acqua. I due raggiungono un delizioso isolotto deserto nel Mar della Marmora. Un posto remoto, dove i nostri beniamini sono costretti a passare tutta la notte. Improvvisamente la moto d’acqua si guasta.

Can cerca di risolvere il problema meccanico, ma con scarsi risultati. Sanem non vuole inizialmente rimanere da sola nell’isola con Divit, ma davanti al fatto compiuto non ha molta scelta. Can finge di andare a cercare aiuto, ma ben presto torna con delle brutte notizie.

I due sono costretti a rimanere sulla spiaggia per tutta la notte. Can si adopera quindi per accendere il fuoco e organizzare un giaciglio con delle foglie di palma e del fogliame recuperato da alcune pianti presenti sul posto. Mentre Can organizza il tutto, Sanem prova a pescare qualche pesce con una rete.

Caso strano, Can ha anche del vino e due bicchieri. Un fatto strano considerato che i due dovevano andare sull’isolotto solo per una breve gita. Sanem, inizialmente, rifiuta di bere il vino per paura degli effetti che l’acol può avere su di lei.

Dopo un paio di bicchieri la ragazza va a ruota libera e incomincia a ballare con Can. I due si ritrovano nuovamente in grande sintonia, come ai vecchi tempi. Can e Sanem passano tutta la notte abbracciati insieme sul giaciglio approntato da Can.

Al mattino successivo Sanem non ricorda proprio nulla della serata appena passata, ma sicuramente non sembra dispiaciuta per aver passato quelle ore e quei bei momenti insieme al suo grande amore. Can incomincia a ricordare qualcosa del suo passato con la Aydin.

Nel frattempo alla Fikri Harika ci sono nuovi problemi. Sia Deren che Leyla cercano di affrontare e risolvere le nuove problematiche. Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno non rimane che seguire l’appuntamento di lunedì 17 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5.