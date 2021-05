daydreamer-anticipazioni-24-maggio:-sanem-lascia-can

La scrittrice vuole chiarezza circa il suo rapporto con il fotografo, ma Can non riesce a fare ancora chiarezza nel suo cuore. Per la Aydin quindi c’è solo una soluzione: rompere con Divit

La popolare soap opera Daydreamer – le ali del sogno (con protagonisti principali gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir) è in dirittura di arrivo. Nel corso dell’appuntamento di lunedì 24 maggio 2021 Can e Sanem vivono dei momenti densi di emozioni.

L’appuntamento con la travagliata storia d’amore tra il fotografo e capo della Fikri Harika e la talentuosa scrittrice e profumiera è sempre in daytime alle 16,30 circa su Canale 5. Nell’episodio di inizio settimana Can invita Sanem ad unirsi al gruppo di amici di Ayça per scalare il K2.

La ragazza si sente praticamente un pesce fuor d’acqua. Non è mai uscita dalla Turchia e meno che mai conosce la montagna e le tecniche per scalarne una. Ma la cosa che trattiene Sanem dall’accettare la proposta di Can non è certo la sua inesperienza in vetta.

La Aydin ha bisogno di chiarezza. Dopo l’incidente e la conseguente amnesia di Can, la ragazza ha rivoluzionato la sua vita e si è totalmente dedicata al suo fidanzato smemorato. Nonostante tutto la giovane scrittrice non ha mai perso la speranza.

Vedere Can così desideroso di partire e lasciare Istanbul per tornare alla sua vita di sempre, porta Sanem a fare delle riflessioni anche sul rapporto che ha con Divit. Cos’è lei per Can: un’amica o una fidanzata? In qualità di cosa andrebbe con lui in cima al K2?

Sanem pone questi suoi dubbi a Can, che però non riesce a darle una risposta. Anche lui è molto confuso circa i suoi sentimenti nei confronti della giovane scrittrice. Sanem va via da casa di Can con il cuore a pezzi. Dopo l’incertezza e l’esitazione di Divit ormai è chiaro che la loro storia d’amore è conclusa.

Sanem non può più vivere nell’incertezza, quindi preferisce chiudere con tutto: Can, la Fikri Harika, la produzione di creme. Lascia quindi Mihriban e la tenuta, quindi torna alle origini, al quartiere, a casa Aydin e alla drogheria. Nel frattempo Ayça viene a sapere della rottura tra Can e Sanem.

L’imprenditrice organizza un party per festeggiare l’affidamento della campagna pubblicitaria delle creme alla Fikri Harika. Ma durante la serata succede qualcosa di inaspettato. Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi lunedì 24 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5.

In alternativa è possibile rivedere in streaming tutti gli episodi, grazie al portale web Mediaset Play Infinity. Sempre sullo stesso portale sono presenti anche gli episodi di un’altra soap opera turca con protagonista Can Yaman, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.