daydreamer-anticipazioni-25-maggio:-la-nuova-vita-di-sanem

La Aydin cerca di ritrovare un po’ di pace ritornando al suo passato, mentre Ayça fa di tutto per far breccia nel cuore di Can

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento martedì 25 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5. Sanem decide di chiudere definitivamente con Can, mentre Ayça si approfitta della rottura tra i due per provarci con il fotografo.

Sanem ha bisogno di certezze. La giovane Aydin ha dato e fatto tutto quello che poteva per cercare di far tornare la memoria al suo fidanzato. Purtroppo ogni tentativo, anche quello di far tornare in auge la Fikri Harika non ha dato alcun frutto.

Il fotografo ha solo un grande vuoto nel suo cuore. O meglio tanta confusione. Vorrebbe tanto ricordare l’ultimo anno della sua vita, cioè quello in cui ha incontrato Sanem e si è innamorato di lei. La sua mente però si rifiuta di farlo. Perché?

Come gli è stato spiegato anche dal medico che lo ha seguito, Can non vuole ricordare qualcosa di drammatico di veramente tanto brutto che è successo in quel periodo. Probabilmente il fotografo non vuole ricordare il motivo che lo ha portato ad allontanarsi da Istanbul.

Sanem decide quindi di voltare pagina. Saluta Mihriban e lascia la tenuta senza dire nulla a Can. Solo quando il fotografo arriva all’agenzia scopre la decisione della scrittrice. Can apprende nuove verità circa la relazione che lo legava alla scrittrice.

La Fikri Harika vince l’incarico della campagna pubblicitaria della WomanArt. Per festeggiare, Ayça organizza un party. Sanem è l’ospite d’onore ma la giovane non ne vuole sapere di partecipare alla festa. Can cerca in tutti i modi di convincerla ma senza alcun risultato.

Grazie alla intraprendenza di Muzo e CeyCey, la Aydin arriva alla festa di Ayça. Nel frattempo la nipote di Nasim cerca in tutti i modi di far breccia nel cuore di Can. Ci riuscirà? Anche gli altri ragazzi della Fikri Harika si rendono conto dell’intimità che si é creata tra i due.

L’arrivo inaspettato di Sanem alla festa crea non poco scompiglio. CeyCey e Muzo fanno arrivare con l’inganno Sanem al paty. I due fanno finta di fare un ordine alla drogheria, da recapitare direttamente alla villa di Ayça. La Aydin arriva vestita con degli abiti giornalieri e molto modesti sfigurando rispetto agli altri invitati.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi martedì 25 maggio alle 16,30 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntata di Daydreamer – le ali del sogno in streaming andando sul portale web Mediaset Play Infinity.

Sempre sullo stesso portale si trovano tutti gli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, l’altra soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel.