daydreamer-anticipazioni-27-maggio:-can-e-sanem-tornano-insieme

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano nei panni rispettivamente di Can Divit e Sanem Aydin in un nuovo episodio di Daydreamer – le ali del sogno, in onda giovedì 27 maggio 2021 alle 16,30 su Canale 5. Gli spoiler annunciano che il fotografo e la scrittrice tornano insieme.

Dopo aver ricevuto un clamoroso e sonoro due di picche da parte di Sanem, Can è costretto a fare i conti con se stesso. Quali sono i sentimenti che nutre realmente nei confronti della Aydin? Dopo aver passato una notte di tormento, Can capisce cosa alberga in fondo al suo cuore.

La mattina seguente Emre avvisa Can della inaspettata decisione di Sanem. Dopo essere ritornata dalla festa di Ayça e aver chiuso con Divit, la Aydin comprende che l’unica cosa da fare in quel momento è andare via da Istanbul.

Sanem partecipa la sua decisione ai genitori, che supportano la figlia in questa sua iniziativa. Andare via da tutti questi problemi, gettarsi alle spalle un periodo difficile e complicato non può che farle solo bene. Sanem, quindi, stavolta ha la benedizione di Nihat e Mevkibe.

Can arriva al quartiere mentre la scrittrice saluta i genitori e si introduce in un taxi. Il fotografo segue la vettura dove è salita la Aydin nella speranza di poterle parlare prima della sua partenza. Sanem arriva alla stazione, fa il biglietto e poi si dirige verso il binario.

In attesa sulla banchina del treno, Sanem riceve però una sorpresa inaspettata. Can è lì per lei, per convincerla a non andare via, ma soprattutto per dichiararle tutto il suo amore. Si, incredibile ma vero. Il Divit smemorato si è innamorato della stessa persona di cui si era innamorato un anno prima.

Le parole d’amore id Can sono quello che Sanem ha aspettato dal momento dell’incidente e della conseguente perdita di memoria da parte del fotografo. I due quindi sugellano il loro ritorno di fiamma con un bacio appassionato.

Lasciata la stazione, Can e Sanem passano la giornata insieme. Trascorrono delle ore al parco, dove progettano il loro futuro. A cominciare dal viaggio interrotto e chissà magari anche dall’allargamento della famiglia con l’arrivo di qualche bambino.

Arrivata a casa, Sanem viene intercettata dalla pettegola del quartiere, Melehat. La donna, venuta a sapere del ritorno di fiamma tra i due, si avvicina alla loro macchina per complimentarsi. E non solo. Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi giovedì 27 maggio 2021 alle 16,35 circa su Canale 5.