daydreamer-anticipazioni-29-aprile:-can-ha-un-ricordo-dopo-lite-con-sanem

Sanem è sempre più intenzionata a far ritornare la memoria a Divit, ed è per questo che lo porta sulla scogliera ed inizia a litigare con lui. Can ha un breve ricordo.

La popolare soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno torna giovedì 29 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Nel nuovo appuntamento Sanem si impegna sempre più nel far tornare la memoria a Can Divit, ma i ricordi del fotografo sembrano persi in una nebbia fittissima.

Dopo l’incidente automobilistico, infatti, Can riesce a ricordare solo fatti avvenuti molto tempo addietro, ma non quelli avvenuti l’anno prima. La sua mente ha completamente cancellato Sanem e tutto il periodo che è seguito a quel loro primo incontro all’agenzia.

Il tentativo di Mevkibe di far ritornare la memoria a Can è fallito clamorosamente. La bevanda miracolosa che avrebbe dovuto bere il fotografo è finita invece nelle mani sbagliate. Nihat, infatti, involontariamente l’ha bevuta e subito dopo si è sentito male. Quindi è stato trasportato in ospedale.

Can si sente sempre più stressato dai continui tentativi dei suoi amici di fargli ritornare la memoria. Sanem ha un’intuizione, cioè quella di far rivivere al suo fidanzato le loro liti più eclatanti. Forse questo tipo di emozione, così forte, può provocare nella memoria di Can la scossa giusta.

La giovane Aydin, con la complicità dei suoi amici della Fikri Harika, porta con una scusa Divit sulla scogliera davanti al Bosforo. Un luogo a loro molto caro, dove i due solitamente si incontravano per parlare e schiarirsi le idee.

Sanem inizia una discussione con Can e proprio quando sta andando via, il fotografo ha un sussulto. Una sorta di flashback che si è fatto strada nella sua memoria e nei suoi ricordi. Una situazione che lo fa ben sperare e che lo stimola ad andare anche da un medico per capire il motivo della sua parziale amnesia retrograda.

Se c’è stato un così grande amore tra Can e Sanem, per quale motivo il fotografo non riesce a ricordare nulla della persona che ama di più al mondo? Questa è una domanda che tormenta parecchio il giovane e che lo porta a maturare anche dei sensi di colpa nei confronti della giovane Aydin.

Sanem, infatti, nonostante i tanti tentativi fatti per far recuperare la memoria a Can, incomincia ad avere dei segni di cedimento. La ragazza non è più nei pensieri e nel cuore dell’uomo della sua vita. Una realtà amara con cui sta lottando e che è difficile da accettare anche per lei.

Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – le ali del sogno non rimane quindi che collegarsi giovedì 29 aprile alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere in streaming le puntate della popolare serie tv con Can Yaman, collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity.