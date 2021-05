daydreamer-anticipazioni-5-maggio:-can-e-sanem-uniti-ma-distanti

Can Divit e Sanem Aydin tornano a far sognare con la loro storia d’amore narrata in Daydreamer – le ali del sogno i telespettatori italiani mercoledì 5 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale5. Gli spoiler annunciano che Leyla riceve un’importante promozione, mentre Can e Sanem cercano di recuperare il rapporto con Nasim.

La soap opera turca che registra un successo di ascolti puntata dopo puntata è destinata a riservare nuovi colpi di scena. Il sequel della narrazione si concentra anche su altri due personaggi della serie tv, ovvero Muzo e CeyCey. Il primo, come in tanti sapranno, è un amico di vecchia data di Sanem e suo ex pretendente.

Il secondo, invece, è un collega di Can e Sanem della Fikri Harika, che ha sin da subito instaurato un feeling speciale con l’ex copywriter. Dopo aver lasciato la tenuta, Cengiz e Muzo sono andati a vivere sotto lo stesso tetto a casa di Muzzafer.

I modi di fare di CeyCey però alla lunga non sono apprezzati dal suo coinquilino, che senza tanti giri di parole lo mette alla porta. Il giovane non sa proprio dove andare ed in suo aiuto arrivano Nihat e Mevkibe, che gli offrono ospitalità.

Mentre CeyCey si impianta a casa Aydin, ricambiando in tutti i modi l’ospitalità ricevuta, alla Fikri Harika si festeggia un importante avvenimento. Negli ultimi tempi Leyla si è molto impegnata per salvare l’agenzia e risolvere i numerosi problemi che giorno dopo giorno si sono verificati.

Can decide quindi che la moglie del fratello merita una promozione. Questa novità però non sarà presa bene da Deren, che si sente quasi scavalcata dalla moglie di Emre. Dopo le rivelazioni fatte da Can ad Aziz circa i suoi sentimenti nei confronti della Aydin, le cose cambiano tra Can e Sanem.

Per recuperare al mancato incontro con il produttore di cosmetici, Can e Sanem si recano ad un nuovo incontro con l’azienda di cosmetici. Stavolta però al posto di Asim c’è il fratello Nasim. I nostri beniamini non possono perdere anche questo incontro, ma ad ostacolare i loro piani è il traffico di Istanbul.

Imbottigliati in un ingorgo, Can e Sanem rischiano di far tardi all’appuntamento. Come al solito, Sanem ha l’intuizione giusta per arrivare in tempo. Per farlo, però, abbandona Divit in macchina e va via con un altro uomo. Per chi non lo sapesse, le immagini esterne della sede dell’azienda cosmetica riprendono la reale sede della Gold Film, la casa di produzione di Daydreamer – Le ali del sogno.