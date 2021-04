daydreamer-anticipazioni-dal-19-al-23-aprile-2021

Il fotografo e la scrittrice decidono di prendersi del tempo e di raggiungere le Galgapagos in barca. A contrastare questa decisione sono Mekvibe e Nihat. A spezzare il sogno di Can e Sanem è un brutto incidente.

Occhi puntati sulle nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021 in onda sempre alle 16,40 circa su Canale 5. La decisione di Mediaset della scorsa settimana di mandare in onda anche il mercoledì sera la popolare soap opera turca con protagonista Can Yaman non sarà replicata anche questa settimana.

Il Biscione ha infatti deciso di mettere al posto di Daydreamer serale la fiction ‘Buongiorno, mamma’ con protagonista Raoul Bova. Le anticipazioni degli episodi della nuova settimana di Erkenci Kus rivelano che ci saranno nuovo emozionanti colpi di scena che catalizzeranno l’attenzione del pubblico televisivo.

Lunedì 19 aprile

Alla fine di una pesante giornata lavorativa, Can e Sanem si ritrovano a parlare del loro futuro sulla barca del fotografo. Dopo il ritorno di fiamma, il fotografo e la scrittrice decidono che sia arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore. Da qui la decisione di fare un lungo viaggio, fino alle Galgapagos e non solo.

Martedì 20 aprile

Dopo i primi tentennamenti Sanem accetta la proposta di Can di salpare per un viaggio in giro per il mondo in barca a vela. Un viaggio che li porterà anche alla Galgapagos, il luogo dei sogni della giovane Aydin. Lì Sanem può scrivere un libro di avventura per bambini, mentre Can può scattare le fotografie di luoghi che ancora non ha visitato.

Mercoledì 21 aprile

Prima di iniziare questo lungo viaggio che porterà Can e Sanem a salpare mille mari e a visitare tanti nuovi posti, la giovane scrittrice chiede al fotografo di insegnarle i primi rudimenti di navigazione. Grazie all’eccezionale memoria fotografica, la Aydin riesce a memorizzare in fretta tutto ciò che necessita.

Giovedì 22 aprile

La cosa più difficile da affrontare ora è comunicare a Mekvibe e Nihat la decisione di Sanem e Can di andare via da Istanbul. I genitori della scrittrice sono molto preoccupati, anche in considerazione del fatto che se la figlia dovesse star male, considerata la lontananza, non avrebbero come darle aiuto e proteggerla.

Venerdì 23 aprile

Il giorno della partenza, prima di partire Can decide di portare Sanem dai genitori per un ultimo tentativo di riconciliazione. Lungo il percorso per casa Aydin, però, il fato si mette di traverso. Il fotografo e la scrittrice hanno un brutto incidente automobilistico. A causa dell’impatto, Can subisce un severo trauma cranico che lo conduce alla perdita di memoria. Anche Sanem è diventata per lui ormai una perfetta sconosciuta.