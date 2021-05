daydreamer-anticipazioni-dal-24-al-28-maggio-2021

Sanem lascia Can e decide di andare via per un po’. Divit capisce di amare la scrittrice e le dichiara il suo amore. I due si sposano e hanno tre gemelli

Ultima settimana con la popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. La romantica storia d’amore tra Can e Sanem volge quindi al termine, ma prima di salutare i telespettatori i due beniamini riservano nuovi emozionanti colpi di scena.

Lunedì 24 maggio

Can propone a Sanem di unirsi alla spedizione per scalare il K2. Nel gruppo di esperti scalatori c’è anche Ayça, la sua rivale in amore. La giovane scrittrice chiede a Divit in qualità di cosa dovrebbe partecipare: amica o fidanzata? Il fotografo non riesce a dare una risposta.

Martedì 25 maggio

Can ha bisogno di fare chiarezza nella sua mente, ma anche nel suo cuore. Cosa prova per Sanem? Nel frattempo la giovane decide di lasciare Can e voltare pagina da sola. Da qui la decisione di tornare alle sue origini, nella casa di famiglia al quartiere.

Mercoledì 26 maggio

La Fikri Harika ha ottenuto l’incarico per la campagna pubblicitaria della WomanArt. Can e Sanem si sono lasciati ed Ayça ne viene a conoscenza. La donna cerca di approcciare Can, ma lui la allontana. La nipote di Nasim organizza una festa per festeggiare la Fikri Harika.

Sanem non può mancare, così Can va al negozio di Nihat per invitarla. La scrittrice è irremovibile. Piuttosto che tornare a lavorare all’agenzia, preferisce fare la fattorina per la drogheria del padre. CeyCey e Muzo escogitano un piano per far arrivare Sanem alla festa.

Giovedì 27 maggio

Sanem decide di lasciare Istanbul per un po’ di tempo. Dopo una lunga notte di tormento e di riflessione, Can capisce di essere innamorato della donna di cui non ricorda più nulla. Insomma si è innamorato di Sanem per la seconda volta.

Prima che Sanem prenda il treno, Can riesce a raggiungerla e dichiararle tutto il suo amore. I due si rimettono insieme e progettano il loro futuro.

Venerdì 28 maggio

Gran finale per Daydreamer – Le ali del sogno. Can recupera pienamente la memoria e decide di sorprenderla con una festa di fidanzamento a sorpresa. Sanem comunque preferisce seguire anche la tradizione, quindi Divit chiede la mano della scrittrice a papà Nihat.

Il sogno d’amore di Can e Sanem si conclude quindi con un happy ending. I due protagonisti di Daydreamer – le ali del sogno si sposano, hanno tre gemelli e vivono felici alla tenuta. Per rivedere in streaming tutte le puntate della soap turca basta collegarsi al portale Mediaset Play Infinity.