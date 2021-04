DayDreamer: Can perderà per sempre Sanem? | Finale bomba per la soap turca

DayDreamer – Le ali del sogno, la serie turca che racconta la storia di Sanem Aidyn, una donna che sogna di diventare scrittrice, si avvia alla conclusione con un finale ricco di colpi di scena. I nostri eroi troveranno finalmente l’amore?

DayDreamer – Le ali del sogno è una serie di grande successo di origine turca arrivata sui nostri schermi dal giugno dell’anno scorso facendo registrare anche qui un vasto seguito di fan appassionati alle vicende amorose raccontate.

A colpire soprattutto le telespettatrici italiane è stato l’attore Can Yaman che con la sua fisicità e il suo fascino ha stregato tutte coinvolgendo ancora di più nelle vicende che girano intorno alla giovane Sanem Aidyn, una ragazza di umili origini che sogna però di diventare una grande scrittrice. Per una serie di coincidenze si innamora del figlio del proprietario dell’agenzia per cui lavora: Can Divit, interpretato da Yaman. E da lì parte tutto.

Ora la seguitissima soap si sta per concludere: che cosa accadrà ai suoi protagonisti? Riusciranno a coronare il loro sogno d’amore o troveranno nuovi ostacoli?

Gli ultimi ostacoli prima della conclusione di DayDreamer

Come dicevamo ci avviciniamo al finale di questa bellissima soap che ha tenuto incollati milioni di spettatori agli schermi. Tutti stanno facendo il tifo per Sanem e Can, i protagonisti che hanno dovuto affrontare tante difficoltà per poter stare insieme, ma sembra che i nostri eroi dovranno superare ancora qualche difficile prova.

Siamo arrivati alla vigilia della partenza della coppia per le Galapagos, un viaggio di 2 anni che terrà Can e Sanem lontani dai loro cari, solo allora i due si sposeranno. Purtroppo capita una disgrazia: un brutto incidente stradale che coinvolge i giovani innamorati. Can è gravemente ferito, ha preso una botta in testa e, al suo risveglio non riconosce più la sua amata, gettandola nella disperazione.

Il finale della soap

Nel finale che vedremo inizialmente Sanem cercherà di far recuperare la memoria all’innamorato, poi capendo che non è possibile deciderà di separarsi andando via. A quel punto Can si accorgerà di essere nuovamente innamorato di lei riuscendo a riconquistarla. Pare proprio che i due realizzeranno i loro sogni perché si sposeranno e avranno anche 3 bei bambini.

Nonostante i vari cambiamenti di palinsesto che ne hanno caratterizzato la trasmissione in Italia DayDreamer – Le ali del sogno ha avuto uno share superiore al 20%, quindi molto alto, lanciando definitivamente la carriera dell’attore, che ora vorrebbe fare il gran passo al cinema e anche quella della bravissima Demet Özdemir, ovvero Sanem.

