Daydreamer, Le ali del sogno, la serie turca tanto acclamata con protagonista Can Yaman, non andrà in onda giovedì 21 gennaio in prima serata come previsto, ma è stata rimandata a data da destinarsi. Mediaset non è nuova a cambi di palinsesto repentini e le trasmissioni vengono spesso spostate e rimandate. La soap ha già subito varie modifiche, ma sicuramente la notizia di non uscire più in prima serata è una delusione. Al suo posto, per questa settimana, verrà trasmesso un film di Ficarra e Picone, L’ora legale, non sappiamo invece cosa deciderà la rete per la settimana successiva.

Le aspettative di Mediaset erano molto alte per Daydreamer-Le ali del sogno che da subito ha registrato in Italia un grande successo, ma sono state irrimediabilmente deluse dalle prime due puntate andate in onda di giovedì in prima serata. Nello specifico, giovedì 7 gennaio ha raggiunto l’11% di share, mentre giovedì 14 è stata guardata da 1.967.000 telespettatori, per uno share del 9,24%. Un vero flop per Can Yaman e Demet Ozdemir, la cui storia d’amore sembrava aver conquistato i telespettatori. Ma il nuovo orario, evidentemente, non ha convinto i fans della soap turca.

Sicuramente Mediaset non ha giocato bene le sue carte mandando in onda la serie in una serata come quella del giovedì davvero molto affollata e con la presenza di Che Dio ci Aiuti 6 su Rai1, un vero e proprio gioco al massacro che potrebbe essere aiutato dal gossip. In molti hanno letto in questa fuga una punizione per Can Yaman avvistato con Diletta Leotta tra coccole e vicinanza nel loro hotel di Roma durante il suo ultimo soggiorno italiano. In concomitanza con le foto uscite su Chi, l’attore turco è stato travolto dalle polemiche tanto che da dover usare le storie per pubblicare un’emoticon che indica il silenzio al grido di “sono solo fatti miei” proprio per mettere a tacere le sue fan. Molte di loro hanno preso di mira Diletta Leotta rea di voler mettere le mani sull’attore turco mentre altre lo hanno travolto di commenti sui social tanto da spingerlo alla fuga da Twitter, forse il flop di ascolti di DayDreamer è il risultato di questa opera di protesta dopo le foto della presunta neo coppia? Pare proprio che le fan si siano messe d’accordo per boicottare la coppia e anche la soap.

La domanda è un’altra, continueremo a seguire le vicende dei due innamorati in televisione? Sicuramente si, e già sono nate le prime indiscrezioni su quale potrebbero essere i nuovi giorni e orari per la messa in onda di Daydreamer-Le ali del sogno. Can Yaman potrebbe tornare a farci appassionare la domenica pomeriggio, ma nulla esclude che la soap sia inserita al posto di Il segreto, che ad oggi viene trasmessa nella fascia oraria pomeridiana su Canale 5, dopo Amici di Maria De Filippi e Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il telefilm spagnolo si avvicina alla sua conclusione e, compresa la pausa dovuta alle festività natalizie, dovrebbe giungere al termine entro la primavera.

Al suo posto potrebbe essere inserita proprio Daydreamer -Le ali del sogno, che nel pomeriggio ha sempre avuto molto successo. Le novità su Mediaset e Can Yaman non sono finite qui: nonostante gli ascolti flop, la rete di Pier Silvio Berlusconi ha acquistato un'altra serie turca con il bell'attore e avvocato come protagonista, del nome Bay Yanlis. Al suo fianco, questa volta, Ozge Gurel, molto acclamata nella sua terra di origine. Le puntate verranno probabilmente trasmesse ad agosto, al posto di Uomini e Donne. Rispetto a Daydreamer sarà molto più breve e dovrebbe finire prima dell'inizio dell'autunno.