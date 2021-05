daydreamer-domani,-sanem-e-can-si-lasciano-per-sempre?-l’indizio-che-spiazza-tutti

La soap opera turca si avvia verso la conclusione. Come finirà tra i due protagonisti di sempre? L’indizio che svela tutto!

Le avventure della soap opera turca si avviano verso i titoli di coda di una stagione emozionante. Dopo aver schiarito tutti i dubbi sulla manifestazione sentimentale tra i protagonisti della serie tv, un nuovo intoppo blocca tutto.

Ma andiamo per gradi e scopriamo cosa o chi farebbe vacillare (per sempre?) la coppia più amata del telefilm, che riscuote ormai un’ampia dose di ascolti, da molto tempo. Per scoprire i dettagli su come andrà a finire tra Can Divit e Sanem bisognerà attendere a domani pomeriggio, 24 Maggio 2021.

Gli addetti che lavorano dietro le quinte della soap opera turca hanno preparato ai fan un’amara sorpresa. Nonostante i momenti intensi vissuti, in barba a paesaggi mozzafiato, l’evoluzione del loro amore sembra toccare “corde di violino”, stonate

Un finale ricco di sorprese ma… spinoso?

Le avventure tra Can Divit e Sanem volgono al termine di una storia che oscilla tra travagliamenti, delusioni e sorrisi d’amore. Sanem aveva creduto fino in fondo al loro legame, facendo di tutto pur di far recuperare la memoria al suo amato.

Dopo diverse peripezie ci è riuscita ed ora toccherebbe a Divit fare la prossima mossa. Nel prossimo episodio (domani), infatti vedremo Divit convincere Sanem a scalare il K2, in qualità di alpinista.

La coppia sarà pronta ad arrivare fino in cima e magari attendersi una dichiarazione d’amore, mai arrivata finora. E invece, ecco il colpo di scena! Can Divit, ancora molto confuso se prenderla in sposa o vederla soltanto come un’amica rattrista la compagna, che a quel punto prende una decisione che ha dell’incredibile.

Lo spoiler della prossima puntata svela che Sanem si allontanerà nuovamente da Divit, cercando di ricucire le ferite del suo passato. La scrittrice e profumiera che aveva dato tutto per amore di Can, stavolta sembra decisa ad abbandonarlo per sempre.

L’incertezza di Can farà perdere la pazienza all’amata, che con il cuore a pezzi deciderà di lasciare Mihriban e tornare a casa Aydin e al lavoro in drogheria.

Dopo esser venuta a conoscenza della rottura definitiva tra Sanem e Can, il personaggio di Ayca organizza una festa nella Fikri Harika, per onorare un accordo di marketing.

In questa occasione si ravvisa l’ennesimo colpo di scena della serata! Insomma domani incollatevi al teleschermo e non perdetevi nulla del prossimo episodio.