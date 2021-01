daydreamer-le-ali-del-sogno,-anticipazioni-della-puntata-in-prima-serata-del-7-gennaio

Il 2021 porta con sé delle importantissime novità per i fan di DayDreame – Le ali del sogno. La storia di Sanem e Can continua a lasciare il pubblico daca senza parole, soprattutto adesso che la trama della serie sta per raggiungere una svolta definitiva. Sulla base di tali motivazioni, ecco che arriva anche l’appuntamento in prima serata.

DayDreamer – Le ali del sogno è stata la serie evento di questa estate la quale ha raggiunto un successo senza precedenti tanto da fare in modo che la Mediaset stravolgesse i suoi pieni in vista del palinsesto del 2020/2021 e fare in modo che il pubblico non dovesse attendere una nuova estate per vedere come procede la relazione d’amore tra Sanem e Can.

Nel corso delle settimane, inoltre, abbiamo avuto modo di assistere a uno sbalzo temporale che ha portato la storia a un anno dopo da quando Can ha deciso di abbandonare Istanbul ancora una volta, lasciando così Sanem nel profondo dolore.

DayDreamer in prima serata

I due attori protagonisti di DayDremaer, Can Yaman e Demet Ozdermir, ormai sono delle super star in Italia e anche in altre parti del mondo grazie appunto al successo che la serie turca ha riscosso. In Italia, non a caso, la serie continua la messa in onda anche nel 2021 e non solo, dato che Can Yaman attualmente è impegnato in un nuovo progetto lavorativo che lo vede al fianco di Luca Argentero e che potremmo già vedere entro l’anno in corso.

Nel frattempo, a tenere banco nel mondo del web troviamo la conferma da parte della produzione di casa Mediaset e che vede tutto pronto per il 7 gennaio ’21, giorno in cui andrà in onda in prima serata la serie DayDreamer – Le ali del sogno. Dunque, la domanda giusta da porsi è la seguente: dove eravamo rimasti?

Anticipazioni nuova puntata: incidente per Sanem

In occasione della messa in onda delle recenti puntate di DayDreamer abbiamo avuto modo di vedere come Sanam sia stata coinvolta in un incidente insieme a Layla e Yigit. La donna, nel frattempo, sta dovendo fare i conti con la delusione derivante dal lavoro con la Friki Harika che dovrà abbandonare dopo la campagna Red Mode.

LEGGI ANCHE -> Sanem finisce in manicomio | Spaventose anticipazioni per DayDreamer

Nel frattempo, Yigit ha letto il diario che Sanem ha perso nella sua macchina il giorno dell’incidente in questione rimanendo estasiato dalle sue capacità di scrittura. L’uomo, infatti, ha deciso di proporre un contratto a Sanem per la pubblicazione del suo primo libro anche se la mente della donna è offuscata da un unico pensiero: Can che, invece, è infastidito dalle attenzioni che l’aspirante scrittrice sta ricevendo da un altro uomo.

Sanem, vedendo la gelosia di Can, cercherà di convincerlo ad abbandonare definitivamente l’idea di partire, dato che già lui stesso ha rimandato in diverse occasioni la fantomatica partenza.

The post DayDreamer-Le Ali del Sogno, anticipazioni della puntata in prima serata del 7 gennaio appeared first on Solonotizie24.