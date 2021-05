DayDreamer Le Ali Del Sogno, Anticipazioni Della Settimana: Sanem Rischia

DayDreamer Le ali del sogno, cosa accadrà nelle ultime puntate della serie televisiva con Can Yaman protagonista. Siamo vicini al finale. Manca poco ormai per l’ultima puntata della fiction turca ambientata ad Istanbul. In riva al Bosforo ne abbiamo viste di tutti i colori.

DayDreamer Le ali del sogno anticipazioni Foto dal webPrepariamoci dunque alle ultime due settimane di messa in onda di DayDreamer Le ali del sogno. Cosa avverrà nella settimana che va dal 17 al 21 maggio? Scopriamo insieme, se gli spoiler non vi fanno paura.

Da tempo Can ha perso la memoria e non ricorda parecchi dettagli del suo passato con Sanem. Ora però sembra stia recuperando gradualmente la memoria. La colpa era da attribuire ai postumi di un incidente stradale subito.

Ma di questo, Sanem resta all’oscuro. Anzi, lei dovrà rodersi il fegato perché Ayca cerca di insidiare il suo muscoloso uomo.

DayDreamer Le ali del sogno, le anticipazioni della settimana Lunedì 17 maggio: forse in assoluto la puntata più bella di DayDreamer Le ali del sogno in tutta la settimana. Can e Sanem sono al mare e si concedono una escursione sulla moto d’acqua. Lui raggiunge un isolotto deserto e finge che il mezzo abbia subito un guasto. Ne seguirà una romantica notte vissuta sotto alle stelle l’uno abbracciato all’altra. Martedì 18 maggio 2021: grandi notizie per Melahat, che viene a sapere di avere ereditato una fortuna da una vecchia amica di famiglia, una facoltosa principessa dell’Afghanistan. Questo però la porta a montarsi la testa. Invece Selim, che non naviga certo nell’oro, ha sempre i piedi ben saldi a terra. Mercoledì 19 maggio 2021: Selim cerca di circuire la improvvisamente ricca Melahat, fingendo di essere sentimentalmente interessato a lei. In realtà mira ai suoi soldi, e liquida Huma ben presto. E pure Sanem non se la passa bene con la sua attività. Leggi anche –> Francesco Nuti, il racconto straziante della figlia: Mara Venier commossa

Giovedì 20 maggio 2021: Mevkibe sollecita Melahat a non perdere giudizio ed umiltà. L'eredità ricevuta non deve farla cambiare. E già le ronzano intorno altri mosconi oltre a Selim. Si tratta di Muzaffer e di Cengiz. Proprio Melahat e Mevkibe, assieme a Mihriban, devono girare intanto la pubblicità per le creme prodotte da Sanem. La location sarà proprio il loro quartiere. Ma nel dietro le quinte dello spot è il finimondo. Venerdì 21 maggio 2021: finisce tutto con un successone, ma Sanem ha poco da stare allegra. Infatti la ragazza trova Can a tavola con Ayca, durante i festeggiamenti di gruppo. Quest'ultima ha intenzione di scalare il K2 assieme ad altri esperti alpinisti. Chissà che non voglia trascinarsi appresso proprio Can…