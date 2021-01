Daydreamer NON VA IN ONDA giovedì 21 gennaio 2021

Daydreamer giovedì 21 gennaio 2021 non va in onda

Nuovo colpo di scena nella programmazione di Daydreamer- Le ali del sogno: la soap non va in onda giovedì 21 gennaio con gli episodi 102, 103 e 104! Al suo posto il canale trasmette L’ora legale di Ficarra e Picone.

Dopo quindi la ripartenza dello scorso 7 gennaio in prima serata su Canale 5, si interrompe all’improvviso la programmazione di Daydreamer che prevedeva la messa in onda di ben tre episodi. Ma per quale motivo Erkenci Kus continua a non trovare pace tra i palinsesti Mediaset?

Demet Ozdemir e Oznur Serceler In Daydreamer Le Ali Del Sogno. Credits: Mediaset

Perché Daydreamer si ferma il giovedì sera su Canale 5?

Perché Daydreamer non va più in onda giovedì 21 gennaio 2021 su Canale 5? Scopriamo che il motivo che spinge la rete a ritirare per l’ennesima volta la soap turca è il flop di ascolti. Ad oggi, infatti, questi risultano nettamente inferiori alla programmazione di Che Dio Ci Aiuti 6 in onda lo stesso giorno allo stesso orario su Rai 1.

Nel dettaglio ci accorgiamo che dopo il primo esordio del 7 gennaio, seguito da 2.365.000 spettatori, la settimana successiva la soap crolla sotto i 2 milioni e la soglia del 10%, spingendo la rete a sospendere la sua programmazione. Quale sarà adesso il futuro della soap?

Quando andrà in onda Daydreamer su Canale 5? Al momento non conosciamo ancora la soluzione che Mediaset potrebbe adottare al fine di non interrompere definitivamente la storia d’amore tra Can e Sanem. Tra le prime ipotesi emerge però quella di riprogrammare la soap la domenica pomeriggio, tuttavia è ancora troppo presto per esserne sicuri.

Non ci rimane quindi che rimanere in attesa di scoprire la nuova programmazione per Daydreamer-Le ali del sogno su Canale 5. Ricordiamo nel frattempo che la soap è formata in tutto da due stagioni per un totale di 51 puntate dalla durata di due ore ciascuna. In Italia, però, la programmazione della soap subisce una variazione, dal momento che le puntate sono suddivise in 153 episodi di minore durata.