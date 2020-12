Daydreamer non va in onda oggi 20 dicembre: ecco perché

Daydreamer non va in onda oggi 20 dicembre 2020: perché?

Domenica 20 dicembre è in arrivo una pessima sorpresa per tutti gli appassionati di Daydreamer- Le ali del sogno: oggi la soap turca non va in onda.

Stando infatti a quanto emerge dai palinsesti diffusi da Mediaset, il 20 dicembre 2020 non c’è spazio per Daydreamer che è sostituita da un film natalizio in onda dalle 15:00 alle 16:45 circa. Proseguono quindi gli improvvisi cambi di palinsesto dell’acclamata Erkenci Kus che già dal 14 novembre 2020 smette di andare in onda il sabato pomeriggio.

Dunque oggi domenica 20 dicembre Daydreamer non va in onda con la nuova puntata, ma quando ci aspettiamo di rivedere la soap su Canale 5?

Daydreamer prossima puntata su Canale 5

Quando torna in onda Daydreamer- Le ali del sogno? Passiamo adesso alle belle notizie, dal momento che la prossima puntata di Daydreamer è fissata su Canale 5 per sabato 26 dicembre 2020. Proprio così, prima di salutarci con l’ultimo episodio del 2020, la soap turca con protagonista Can Yaman torna ancora una volta in onda di sabato. Cosa accadrà poi a Daydreamer a partire da gennaio 2021?

Con l’inizio del nuovo anno la programmazione della soap cambia in meglio. Dagli ultimi listini di Publitalia risulta infatti che la soap torna ad occupare la prima serata di Canale 5 già dal 7 gennaio 2021. Dunque il giovedì sera diventa il giorno dedicato alle nuove puntate dell’amatissima soap opera!

Ricordiamo però che le sorprese per i fan di Can Yaman non finiscono qui. A partire infatti da martedì 15 dicembre 2020 il nuovo sex symbol turco diventa il protagonista di un videogioco online. Hai capito bene, dopo averlo amato in Daydreamer, adesso l’attore turco diventa il volto dell’eroe nel gioco di ruolo fantasy disponibile su dispositivi iOS e Android; ma di che videogioco si tratta? Scoprilo qui.