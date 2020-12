daydreamer-prossima-puntata:-ecco-quando-in-onda

Quando va in onda Daydreamer su Canale 5?

Quando va in onda la prossima puntata di Daydreamer? Scopriamo un’ulteriore variazione di palinsesto per Daydreamer- Le ali del sogno. Stiamo parlando dell’acclamata soap turca che dalla fine di questa estate non fa che modificare la sua programmazione per lasciare spazio ad altri programmi Mediaset.

Accade lo stesso domenica 20 dicembre 2020, quando il solito appuntamento della domenica pomeriggio è sostituito dalla messa in onda di un film natalizio.

Proprio l’arrivo delle festività segna un arresto per la programmazione della soap, quella che inizialmente aveva previsto il suo arrivo nel daytime di Canale 5. Scopriamo invece dai palinsesti Mediaset che non è così: la soap non torna in onda di settimana.

Una scena di Daydreamer le ali del sogno Credits Mediaset

Prossima puntata di Daydreamer

Quando assistiamo quindi alla prossima puntata di Daydreamer? In riferimento a quanto pubblicato nei palinsesti Mediaset finora diffusi, risulta che il prossimo appuntamento con la soap turca è atteso il 26 dicembre 2020 sempre su Canale 5. In quella data, infatti, Daydreamer va in onda con l’episodio 96. Potrebbe trattarsi inoltre dell’ultima puntata in onda nel 2020, poi cosa accadrà alla soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Özdemir?

Daydreamer a gennaio 2021 in prima serata

Cosa cambia per Daydreamer a partire dal mese di gennaio 2021? Stando a quanto emerge dal nuovo palinsesto di Canale 5 diffuso dai listini Publitalia80, Daydreamer torna in prima serata su Canale 5 già dal 7 gennaio 2021. Proprio così, il 2021 inizia con il botto per tutti gli appassionati della soap che non vedono l’ora di assistere ai prossimi episodi di Erkenci Kus in prima serata sul canale Mediaset! Le belle notizie però non finiscono qui, dato che sempre Mediaset fa sapere che è in arrivo la prima stagione Mr. Wrong! Stiamo parlando della nuova serie turca con protagonista Can Yaman in onda prossimamente solo su Canale 5.