dazn-lancia-la-sua-offerta-con-tutta-la-serie-a-(nonostante-i-dubbi-dell’antitrust)

Per la prima volta nella storia tutte le partite del massimo campionato saranno mandate in streaming. Mentre il Garante per la concorrenza avvia un’istruttoria su alcuni accordi commerciali, la piattaforma annuncia il suo parterre di commentatori e di programmi

Mancano 45 giorni al 22 agosto, giorno in cui ci sarà il fischio d’inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Questa stagione di ritorno alla normalità, dopo i problemi dell’anno scorso legati alla pandemia, segnerà una grande rivoluzione per quanto riguarda la trasmissione delle partite del massimo campionato: la piattaforma streaming Dazn, infatti, ha acquisito i diritti della Serie A, ovvero 10 match a giornata, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva (trasmessi da Sky).

Per la prima volta, quindi, è un player digitale a trasmettere per intero la Serie A, che si aggiunge alla già ampia offerta di contenuti calcistici (la Serie B, tutta l’Europa League, il meglio della Conference League, LaLiga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Women’s Champions League ecc.) e di altri sport (MotoGP, Moto2 e Moto3, Nfl, Ufc, boxe, Indycar e freccette).

I dubbi dell’Antitrust

Tutto ciò a soli tre anni dallo sbarco in Italia, quando mandare lo sport in streaming sembrava un azzardo sia tecnologico sia di mercato: “Ne abbiamo fatta di strada, sono molto orgogliosa anche se ora siamo di fronte a un importante punto di svolta”, racconta Veronica Diquattro, amministratrice delegata di Dazn Italia e Spagna. “C’è sempre una maggior familiarità con lo streaming, e alla nostra ricca offerta sportiva si aggiunge tutta la serie A in streaming. Crediamo fortemente che quello che stiamo facendo servirà ad accelerare il percorso di digitalizzazione dell’intero paese che spesso si auspica da più parti”.

Uno sforzo ovviamente notevole, frutto di grandi investimenti e che tocca però anche interessi delicati nel nostro paese: proprio oggi l’Antitrust ha avviato un’istruttoria sull’accordo fra Dazn e Tim per la distribuzione e il supporto tecnologico legati ai diritti della Serie A, per capire se si è di fronte a “un’intesa restrittiva della concorrenza” (il timore è che l’accordo possa danneggiare concorrenti come Vodafone, WindTre e Sky, visto che solo Tim e nemmeno la stessa Dazn può applicare sconti sulle varie offerte e migliorare le tecnologie che permettano una distruzione ottimale del servizio). “Abbiamo appreso stamattina dell’apertura dell’istruttoria sull’accordo con Tim”, risponde Diquattro. “Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato”.

La squadra e lo studio

Se gli accordi commerciali sono ancora in discussione, non c’è dubbio sui diritti e sul fatto che dal 13 agosto, appunto, la Serie A si accenderà su Dazn. E lo farà grazie a un’ampia copertura affidata a una squadra estremamente numerosa di giornalisti, telecronisti commentatori: al volto storico di Diletta Leotta, presente fin dal lancio della piattaforma, si aggiungeranno i conduttori Marco Cattaneo, in arrivo da Sky, e Giorgia Rossi, le cui ultime esperienze erano a Mediaset; a loro si affiancheranno tanti ex calciatori e allenatori, quali le new entry Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo, Andrea Barzagli, a fianco di veterani come Pierluigi Pardo, Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Federica Zille e molti altri.

Il cast così numeroso sarà ospitato in un ambiente estremamente innovativo: “Siamo orgogliosi di annunciare la Square, uno spazio che va oltre lo studio televisivo, uno spazio dinamico vissuto a 360 gradi per accogliere tutti i tifosi in modo dinamico, giovane e molto tecnologico”, spiega Ughetta Ercolano, vicepresidente dei contenuti Dazn per il Sud Europa. “Ci sono lo spogliatoio, il bar, la cascata dei tweet, uno spazio per raccontare le partite live ma anche altri contenuti. Gli stadi continueranno a essere il nostro studio com’è stato negli ultimi tre anni”, aggiunge riferendosi all’usanza di condurre i live delle partite direttamente a bordo campo.

Al racconto e al commento delle partire si aggiungono i diversi Dazn Originals, programmi non live per approfondire lo sport in tutte le sue sfaccettature: tornano quindi Linea Diretta e Piedi per terra, a cui si affiancano le novità Scintille, sulla prima volta dei bambini allo stadio; Fedi, viaggio attraverso le città attraverso i luoghi di culto dei tifosi; C’era una porta, racconto in chiave favolistica dello sport per i più piccoli ma non solo (con lo stesso Marco Cattaneo). Arriverà anche la prima docuserie originale di Dazn Italia, Simpatico, incentrata sull’ex patron dell’Inter Massimo Moratti.

L’offerta

Un’offerta ambiziosa e variegata, dunque, che Dazn propone al prezzo di 29,99 euro al mese; per chi è già cliente, però, oltre a luglio e agosto gratuiti, è prevista una promozione di un anno a 19,99 euro al mese, stesso prezzo che pagano per 14 mesi i nuovi clienti che si abbonano entro il 28 luglio. Compresi in questa offerta anche Eurosport 1 e 2, che detengono i diritti di trasmissione delle Olimpiadi. L’obiettivo è quello di offrire un nuovo modo di guardare il calcio e lo sport, tutto in digitale e in streaming. Game. Changed è il motto di questa nuova annata: ora sta ai tifosi italiani, a loro volta, cambiare gioco.