dazn-vince-i-diritti-tv-per-le-partite-di-calcio-della-serie-a-per-i-prossimi-3-anni

Sette partite di Serie A su dieci in esclusiva per la piattaforma di streaming sportivo che avrà come partnership tecnologico Tim. I restanti tre match saranno in co-esclusiva

(Foto: pixabay)

Dazn ha ottenuto l’assegnazione dei diritti tv delle partite di calcio della Lega Serie A, per il prossimo triennio 2021-2024. La piattaforma dei contenuti sportivi in streaming ha battuto la concorrenza di Sky conquistando il pacchetto con la maggioranza delle partite in esclusiva. L’offerta di Dazn è stata di circa 840 milioni di euro e ha convinto la maggioranza dei club con diritto di voto: ne servivano minimo 14 su venti, sono stati soltanto quattro i voti contrari in assemblea di Lega. A opporsi sono stati Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.

A partire dal prossimo settembre saranno quindi le telecamere di Dazn a trasmettere in esclusiva sette partite su dieci, per ogni turno (“pacchetto 1”) più altre tre in co-esclusiva. Resta da discutere quest’ultima parte per la co-esclusiva web: se da un lato è stata assegnata alla stessa Dazn, dall’altro potrebbe far rientrare nei giochi il gruppo Sky, che ha offerto 70 milioni di euro. La tv satellitare avrà tempo fino a lunedì per trovare un accordo con la Lega Serie A. Fino a oggi, la trasmissione dei contenuti Dazn non è stata confinata ai device informatici, ma veicolata anche sui canali della stessa piattaforma Sky per la tv.

Il gruppo fondato a Londra nel 2015 è presente in Italia dalla stagione 2018/19. A oggi trasmette in esclusiva le partite della Serie B e tre partite a giornata della serie A, mentre Sky detiene il pacchetto maggiore (sette match). Il partner tecnologico di Dazn sarà Tim, che nell’ambito dell’accordo si è qualificata come “operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn in Italia”, in base a un’intesa integrata di recente “anche in termini economici” fra i due attori. La partenza della collaborazione è prevista da luglio 2021 e comprenderà tutta l’offerta di contenuti sportivi live e on demand di Dazn.

Sulla trattativa è mancata la vociferata offerta di Amazon, che a fine 2020 si era aggiudicata 16 partite di Champions League, in esclusiva e in diretta per l’Italia, nel 2021-24.