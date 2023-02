De Ambrósio a Teda: sábado de Carnaval tem marchinhas, roda de samba e concurso de fantasias em Piracicaba

Cordão do Mestre Ambrósio chega a 15 anos e tem temática alusiva à retomada no pós-pandemia; Bloco Mete Marcha une estilos e resgata repertório tradicional de Carnaval. Cordão do Mestre Ambrósio em Piracicaba

Gustavo Annunciato

Marchinhas, roda de samba e concurso de fantasias estão entre as atrações deste sábado de Carnaval em Piracicaba (SP). Velhos conhecidos da folia na cidade, o Cordão do Mestre Ambrósio, que completa 15 anos de atividades, e o Mete Marcha, que é a nova identidade para o SapuTeda, desfilam pelas ruas da cidade entre a tarde e a noite

A folia começa com o cortejo do “Mete Marcha”, surgiu como uma junção entre amigos de samba, integrantes e ex-integrantes do Quilombola Comunidade Samba e do Grupo Samba Solto, e até o ano passado tinha o nome de SapuTeda, em alusão ao seu fundador Teda. A concentração será às 12h30 em frente ao portal do Engenho Central, na Avenida Doutor Maurice Allain, 454. Às 14h começa o desfile do bloco, com banda, até o Chafariz no Parque do Mirante, com finalização prevista para 16h30.

Teda explica que o primeiro encontro do bloco ocorreu em 2009, no bairro São Dimas, de maneira informal, como sempre se manteve. A proposta é unir tanto a marchinha de carnaval, “para estimular e promover o resgate deste gênero marcante e um tanto esquecido”, e uma roda de samba, que “entra como suporte à diversão”.

“A roda de samba, cotidiana no nosso lazer, se junta buscando agregar a diversão do Carnaval. A junção dos dois gêneros traz um sentido único para o bloco”, conta Teda.

Atualmente o bloco conta com 30 integrantes entre a bateria e roda de samba, acompanhado por uma média de 300 foliões das diversas idades, proporcionando um clima bem familiar. A sugestão é que a família e amigos, público em geral, cheguem fantasiados.

Apresentação passada do SapuTeda, em Piracicaba

Ângelo Pereira Designer e Fotografia

15 anos de Cordão do Mestre Ambrósio

O tradicional Cordão do Mestre Ambrósio continua a festa com a concentração às 17h, na Praça da Boyes para, às 18h, seguir até o largo dos Pescadores. O grupo foi criado em dezembro de 2008, a partir de uma conversa de botequim entre o cantor, compositor e produtor Juca Ferreira, e o produtor cultural e historiador Pablo Carajol, com o objetivo de homenagear o mestre Ambrósio.

Uma das figuras mais conhecidas e queridas da noite de Piracicaba, o “Seu Ambrósio” era presença marcante em meio aos jovens que frequentavam bares e festas tradicionais da região da Rua do Porto, e de todo o quadrilátero central da cidade. Boêmio de respeito, apesar da idade, Ambrósio Caldeira, não se achava velho, e mesmo após os 80 anos mostrava vigor e facilidade de fazer amigos e simpatizantes. Ele faleceu aos 88 anos, em 2019, mas seu legado permaneceu. Não à toa, hoje conta com uma legião de fãs.

Neste sábado, o cordão se apresenta com uma super banda e com seus estandartes, convida a todos e todas para um concurso de fantasias e para que participem com toda a família para brincar e pular o Carnaval.

“O público no último girou em torno de 4000 pessoas, mas prezamos pela qualidade, ambiente tranquilo e com energia para brincar o Carnaval. Nos últimos anos também realizamos os Ambrosinhos, espaço destinado às crianças, através de um Cordão físico e acompanhado pelos responsáveis, para evitar que eventualmente alguma criança possa se desgarrar do cordão”, explica Pablo.

“O tema deste ano será ‘Extravaza’, após aguentamos esses anos e restrições da pandemia, mas sempre mantendo o bom Carnaval, a amizade é o respeito como base de tudo”, acrescenta.

Desfile do Cordão do Mestre Ambrósio em Piracicaba

Cordão do Mestre Ambrósio

Veja abaixo a programação dos próximos dias no Carnaval de Piracicaba:

Domingo (19)

O bloco Pira Pirou faz a folia do domingo. Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba. O bloco estimula a ocupação dos espaços públicos como forma de valorizar a cidade e seu uso democrático.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Bloco do Amor celebra a diversidade no Carnaval de Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba/Divulgação

Segunda-feira (20)

O Bloco do Amor continua a festa na segunda. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade”, mostrando o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 17h, na Praça da Boyes, e o cortejo sai às 18h30, seguindo até o Largo dos Pescadores.

Terça-feira (21)

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

Bloco da Ema em Piracicaba, 2019, grupo que fecha o Carnaval em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo