de-andador,-menino-de-4-anos-emociona-na-‘vaca-parada’-em-sc

Tem coisas que marcam a vida da gente eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar na memória de todos nós por muito tempo. Simboliza uma luta não apenas da família deste gauchinho de 4 anos, mas de todos nós, pela inclusão.

De andador, o Enzo Osmar Schimidt da Cruz, do CTG Porteira do Rancho, de Lages (SC), deu um show na vaca parada durante o Rodeio Estadual dos Campeões, promovido neste fim de semana pelo MTG-SC, em Urubici.

Mesmo vítima de uma malformação congênita que limita os movimentos, mostrou que vencer é muito mais que obter uma armada boa. E até isso ele conseguiu.

“Ele é um exemplo de superação e vitória . Meu ginecologista deu opção pra que eu abortasse. Porque ele poderia ficar paralítico sobre uma cama. Mas a gente pensou: se Deus deu ele pra gente, é porque é pra ser, não vou abortar”, diz a mãe Roberta, toda orgulhosa do filho que já acumula 16 troféus na vaca parada.

