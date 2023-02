De drone pulverizador a irrigação guiada por celular: Coplacampo espera movimentar R$ 500 milhões em negócios do agro

Nona edição do evento, que tem entrada gratuita, começa nesta segunda (27) e segue até quinta-feira (2), conta com 106 estandes, financiamentos com taxas reduzidas, assessoria para produtores com agrônomos e palestras. Imagem aérea do Coplacampo de 2022

Coplacampo

Com novidades que vão de pulverização com drone a irrigação controlada por smartphone, a 9ª edição do Coplacampo tem início nesta segunda (27) e segue até quinta-feira (2), em Piracicaba (SP).

O evento é o maior da Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Coplacana) e a programação será das 8h às 7h com entrada gratuita, mediante inscrição pela internet.

Os produtores rurais poderão visitar 106 estandes, nos quais multinacionais vão expor suas inovações no agro.

Soluções personalizadas e condições especiais de financiamento aos cooperados serão oferecidas nos quatro dias de evento. Para este ano, a expectativa é movimentar R$ 500 milhões em negócios.

Entre as novas tecnologias que serão demonstradas no Coplacampo estão:

Pivô central de irrigação com Fieldnet, que permite o controle pelo smartphone;

Drone pulverizador Agras T40, com recursos mais potentes, permitindo maior otimização de tempo nas operações e maior potência para maiores cargas;

Adubador de discos 1250 H – DMB, para adubação das soqueiras da cana-de-açúcar;

Pulverizadores da série MF500R, de alto rendimento, maior economia de combustível;

Defensivos e menor impacto ambiental.

Além disso, diversos parceiros lançarão, durante a iniciativa, programas e produtos diferenciados, comprovando os resultados do manejo na prática, no campo experimental. Ministrada por Mírian Xavier, uma palestra sobre Imagem Pessoal, na quarta-feira (1º), às 14h, também integra as ações do evento.

“Teremos tratores, máquinas, pulverizadores, voos de drones, irrigação, defensivos, fertilizantes já com a sua aplicação no solo e na cultura de cana, soja, milho, trigo, sorgo. Instituições financeiras também participarão oferecendo linhas de financiamento com taxas reduzidas”, explica o presidente da Coplacana, Arnaldo Antonio Bortoletto.

Segundo ele, um dos diferenciais é que os produtores poderão conversar com agrônomos e tirar dúvidas. Outra novidade neste ano é a participação da Supercampo, e-commerce da cooperativa.

De acordo com o diretor administrativo, Marcos Farhat, o Coplacampo se apoia nos pilares institucional, de vitrine tecnológica e negócios e busca integrar o cooperado e expositores.

A abertura, nesta segunda-feira, contará com a presença de autoridades e representantes do setor agro do Brasil e do Estado de São Paulo. Na cerimônia, que se inicia às 9h30, também será lançada a Revista Digital da Coplacana, voltada ao produtor rural.

Seviço

O quê: 9ª Coplacampo

Quando: Segunda (27) a quinta-feira (2), das 8h às 17h

Onde: Unidade de Grãos da Coplacana, em Piracicaba (SP) – Rodovia do Açúcar, km 157, Taquaral

Quanto: Entrada gratuita e estacionamento gratuito no local

Almoço: R$ 45 por pessoa, à vontade

Inscrições: Pelo site oficial do evento

