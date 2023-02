De emergência na saúde a operações contra garimpeiros: um mês de crise na Terra Yanomami

Instalação e funcionamento do hospital de campanha, resgate de indígenas, controle do espaço aéreo da região e fuga de garimpeiros marcaram o primeiro mês de uma crise sanitária e humanitária sem precedentes. Indígenas da Terra Yanomami, a maior do Brasil, enfrentam uma grave crise humanitária, com casos de malária e desnutrição grave.

Amanda Perobelli/Reuters

A Terra Indígena Yanomami, maior território indígena do país, é alvo de garimpeiros ilegais há décadas, sofrendo com a destruição ambiental, casos de doenças e violência contra a população. Nos últimos anos, uma série de violações aos direitos dos indígenas foram registradas e, há um mês, a região enfrenta uma crise sanitária e humanitária sem precedentes.

Desde janeiro deste ano, quando o governo federal enviou uma equipe para fazer um diagnóstico sobre a situação da saúde dos indígenas, diversas ações foram realizadas para agilizar a assistência aos indígenas e combater o garimpo ilegal na região.

Segundo o líder indígena Júnior Hekurari Yanomami, o povo Yanomami está feliz com as ações de assistência aos indígenas e combate ao garimpo ilegal no território. No entanto, eles ainda estão preocupados com a saúde da população de comunidades mais isoladas.

“Estamos preocupados porque ainda não chegaram [os atendimentos] de saúde nas comunidades. Mas, já chegou a segurança na Terra Indígena Yanomami, os policiais, Ibama, Funai e Exército estão fazendo a limpeza, retirando os garimpeiros do território. Só que precisamos chegar mais a cima, onde as comunidades estão sofrendo mais, para garantir a assistência de saúde”, explicou a liderança.

“Precisamos chegar dentro das comunidades para combater a malária, desnutrição e, principalmente, tornar a terra livre, conseguir a libertação das comunidades. Ainda tem muitos garimpeiros na Terra Yanomami, mas a alimentação já chegou e o povo Yanomami está muito feliz”, completou.

O g1 reúne abaixo os principais acontecimentos sobre a Terra Yanomami.

Emergência de saúde pública e visita de Lula

Na noite do dia 20 de janeiro, quatro dias após uma equipe ser enviada para fazer um diagnóstico da saúde indígena, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar à desassistência sanitária no território Yanomami.

Os técnicos do Ministério da Saúde foram enviados para a Terra Indígena no dia 16 de janeiro para elaborar um diagnóstico da situação. Em quatro dias, eles resgataram ao menos oito crianças em estado grave, com quadros severos de desnutrição e malária.

Presidente Lula esteve em Roraima e falou das ações para enfrentar crise sanitária na sáude Yanomami: ‘desumano o que vi’

Caíque Rodrigues/g1 RR

Um dia depois do decreto, no dia 21, o presidente Lula visitou Roraima e classificou a situação dos Yanomami como desumana. “O que vi, me abalou”, disse ele.

Além disso, Lula criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado.

Na visita a Roraima, o presidente, acompanhado de sete ministros – entre eles Nísia Trindade, da Saúde, e Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas – esteve por cerca de duas horas dentro da Casa de Saúde, na zona rural de Boa Vista. Ao sair, todos se disseram impressionados com o que viram.

Cenas de guerra

Integrante da comitiva de Lula, o secretário de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, ficou em Roraima e embarcou para Surucucu. Ao retornar, disse que as equipes estavam fazendo uma verdadeira operação de guerra para resgatar os doentes.

Na primeira semana, ao menos mil indígenas foram resgatados e atendidos. Tapeba disse que ia propor ao Ministério da Saúde a instalação de um hospital de campanha dentro da Terra Indígena.

Na segunda-feira (23), 12 profissionais da saúde, vinculados à Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), chegaram a Roraima para reforçar os atendimentos na Casa de Saúde Indígena (Casai), unidade que enfrentava superlotação: havia 715 indígenas internados, o dobro da capacidade de 300 vagas.

Crianças Yanomami resgatadas neste domingo, 22 de janeiro de 2023

Weibe Tapeba/Sesai/Divulgação

No mesmo dia, o governo federal iniciou a entrega de diversas cestas básicas aos indígenas da Terra Yanomami. Grande parte do alimento deixado nas comunidades é resultado de campanhas de doações feitas em prol do povo Yanomami.

Com rios contaminados pelo garimpo ilegal, não há mais peixes. Por isso, a comida tem chegado em cestas preparadas com alimentos saudáveis e culturalmente adequados, como paçoca de carne seca, goma tapioca, flocão de milho e até sardinha em lata.

Hospital de campanha

Como alternativa ao enfrentamento da crise sanitária, o hospital de campanha, montado para atender indígenas Yanomami doentes, começou a funcionar no dia 24 de janeiro em Boa Vista. A estrutura é da Aeronáutica e fica na área da Casa de Saúde Indígena (Casai), região de Monte Cristo, zona rural da cidade.

Atendiento no Hospital de Campanha para Yanomami em Boa Vista

FAB/Divulgação

O hospital tem estrutura para estabilizar o paciente, mas não para internação – neste caso, os indígenas que precisarem serão enviados para o Hospital Santo Antônio, no caso de crianças, e ao Hospital Geral de Roraima, no caso de adultos.

A previsão é que o hospital faça cerca de 40 atendimentos por dia, podendo chegar a 300, caso seja necessário.

Na estrutura há atendimento nas especialidades de pediatria, ginecologia, clínica médica, ortopedia, neonatologia e radiologia; além dos equipamentos de ultrassom e dos exames laboratoriais. Cerca de 30 militares integram a equipe da unidade.

Apesar disso, com a alta demanda de atendimentos de saúde na TI, a Sesai afirmou que há uma necessidade de implantar dois hospitais de campanha dentro do território indígena.

Inicialmente, a ideia era implantar um Hospital de Campanha em Surucucu, região de referência no território. No entanto, devido ao grande número de indígenas doentes, o órgão também quer montar uma unidade na região Auaris.

Secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba em coletiva.

Caíque Rodrigues/g1 RR

Investigação por genocídio

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve em Roraima com Lula, determinou abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na Terra Indígena Yanomami.

Na quarta-feira (25), a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido de Dino e vai tramitar em Roraima. Na sexta, foram feitas diligências na Casai.

Crianças Yanomami são resgatadas em operação do Ministério da Saúde com apoio do Exército

Urihi/Divulgação

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou no dia 22 de janeiro que a situação de penúria da população do território Yanomami é “inaceitável”. Ele disse que a apuração das responsabilidades é “urgente”.

No dia 27, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) fizeram diligências na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, durante investigações que apuram suspeitas de genocídio contra o povo Yanomami.

Violações a direitos humanos

No domingo (29), uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) chegou a Roraima para apurar possíveis violações a direitos dos indígenas Yanomami. Os secretários afirmam que os indígenas vivem um “cenário de insegurança” no território.

Em um relatório preliminar, a equipe apontou 22 casos de omissão do governo Bolsonaro no tratamento dos indígenas. Além disso, a comitiva se reuniu com o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), para avaliar se o estado falhou no atendimento aos Yanomami.

Comitiva do MDHC desembarcou em Roraima.

Michel Castro/Rede Amazônica

No dia seguinte, o Ministério Público Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue Denarium por racismo, após ele falar que os indígenas Yanomami precisam “se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”.

A declaração ocorreu em meio à crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami, em que indígenas, principalmente crianças, sofrem com desnutrição severa e malária – problemas causados pelo avanço do garimpo.

Na mesma semana, o Conselho de Saúde Yanomami registrou mais seis mortes na reserva indígena e em Boa Vista. Uma das vítimas era uma mulher, de 33 anos, que tinha desnutrição grave e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Roraima.

Menino Yanomami de 10 se recupera de malária no hospital infantil em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

A indígena era mãe de duas crianças que estão internadas no único hospital infantil do estado, também em tratamento por desnutrição grave – uma delas foi fotografada pelo g1 (foto acima).

Além da morte da mulher em Boa Vista, um menino de 9 anos e uma liderança morreram na comunidade Komatha, região de Surucucu, na Terra Yanomami. As mortes foram constatadas por equipe do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.

Controle do espaço aéreo e fuga de garimpeiros

No dia 1º de fevereiro, a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou controle do espaço aéreo sobre a Terra Indígena Yanomami, para combater o garimpo ilegal. A ação ocorreu após o presidente Lula (PT) assinar um decreto que a autorizava.

Com o bloqueio aéreo, garimpeiros ilegais começaram a fugir do território caminhando pela floresta e pelos rios, em barcos lotados. Eles também tentaram deixar a Terra Indígena em voos clandestinos, mas não encontraram pessoas dispostas a busca-los.

Garimpeiros começam a fugir da Terra Yanomami após bloqueio do espaço aéreo na região

Para garantir a saída voluntária de garimpeiros, a FAB liberou voos privados para buscar os invasores. A medida, de acordo com a FAB, busca garantir uma saída ordenada dos garimpos ilegais.

Os voos privados encerrariam no último dia 6, mas a Força Aérea prorrogou a liberação para até 1h (horário de Brasília) do dia 6 de maio.

Além do meio aéreo, os garimpeiros podem sair do território pelos rios. No último sábado (11), o governo federal liberou o acesso pelos rios para que barqueiros retirem os invasores.

Antes da autorização, a Polícia Federal e o Ibama abordavam todas as embarcações e prendiam os equipamentos, o barco e as pessoas. Agora, algumas embarcações estão autorizadas a seguir viagem.

Com a fuga em massa, a Polícia Militar de Roraima deflagrou uma operação para acompanhar a saída deles e reforçar a segurança das cidades do interior do estado, que podem ser usadas como rotas de fuga. Em dois dias, os agentes abordaram 875 pessoas e 139 veículos.

Ibama queima avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami

Reprodução/Ibama

Operações de retirada

Com o início da segunda fase da atuação do governo na Terra Yanomami, em Roraima, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou as forças de segurança federais que agem no estado para retirar os garimpeiros e citou uma retirada “em paz, sem conflitos”.

Em 6 de fevereiro, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) pediu ações imediatas do Ministério da Justiça para retirar os corpos de três indígenas assassinados por garimpeiros na TIY.

Garimpeiros que não conseguem sair da Terra Yanomami se aglomeram na pista do Homoxi

Júnior Hekurari Yanomami/Divulgação

Um dos corpos estavam na região de Homoxi, onde garimpeiros se aglomeram na pista, e outros dois na região de Parima, na pista do garimpo Xiriana, outra área com forte presença de invasores.

Após o pedido, a Polícia Federal foi até a região para apurar a denúncia sobre a morte dos indígenas. No local, a PF encontrou um jovem indígena morto e outro ferido com garimpeiros.

Um dia depois, um relatório do Ministério da Saúde apontou uma situação “insalubre” nos postos de saúde que atendem indígenas Yanomami, dentro da Terra Indígena. Entre as condições precárias encontradas nos locais estão fezes em alojamentos, medicamentos vencidos e até um esgoto a céu aberto.

Fotos da Casai anexadas no relatório

Reprodução

No dia 8 de fevereiro, uma tropa com 100 policiais da Força Nacional chegou a Boa Vista reforçar a segurança na Terra Yanomami. No mesmo dia, , a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade garimpeira.

Além disso, durante a operação, agentes da Força Nacional renderam garimpeiros em fuga. Imagens mostram o momento em que os fiscais do Ibama percebem a embarcação com garimpeiros, que recebem voz de parada.

Na embarcação havia suprimentos que estavam sendo levados aos acampamentos, como alimentos e gasolina. Com a fiscalização, o acesso aos insumos básicos foi dificultado.

Dois dias depois, a Polícia Federal deflagrou a operação “Libertação” para combater o garimpo ilegal na região. No mesmo dia, outra operação contra lavagem de dinheiro oriundo de ouro ilegal ocorreu no estado.

Ação do Ibama contra o garimpo.

Divulgação/Ibama

Entre os alvos estava a irmã do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), Vanda Garcia de Almeida, e o sobrinho dele Fabrício de Souza Almeida. A suspeita da PF é que a lavagem de dinheiro era de extração ilegal de ouro da Terra Indígena Yanomami.

A operação Libertação destruiu quatro aeronaves e 40 balsas usadas por garimpeiros ilegais, além de 11,2 toneladas de cassiterita em uma semana. O balanço foi divulgado pela Polícia Federal, que atua com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e outras forças instituições.

Foram destruídos, também, um garimpo do minério e uma base de suporte logístico para garimpeiros, além de outros equipamentos e itens como barracas, veículo e um trator esteira. As quatro aeronaves foram destruídas pelo Ibama.

A apreensão conjunta ainda inclui: 16 toneladas de cassiterita, quatro embarcações, sete mil litros de combustível, 500 quilos de alimentos, maquinário para extração de minérios, geradores de energia, motosserra e motores, armas, equipamentos de comunicação e celulares de não indígenas.

Ibama queima helicóptero, avião e máquinas de garimpeiros na Terra Yanomami

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano