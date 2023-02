De férias em SC, servidora descobre dinheiro esquecido em banco: ‘se for muito, estico a viagem’

Valor a receber não foi informado, somente na próxima etapa do recebimento, previsto para 7 de março. Banco Central diz que R$ 6 bilhões estão esquecidos nos bancos. Interface da página de consulta mostra que CPF tem valores a receber

Reprodução

A retomada pelo Banco Central da consulta ao Sistema de Valores a Receber, ferramenta que mostra onde foram “esquecidos” R$ 6 bilhões em instituições bancárias, chamou a atenção de vários brasileiros, que desde as primeiras horas desta terça-feira (28) buscaram saber se têm algum valor extra perdido.

Entre eles, está uma servidora pública que preferiu não se identificar. Ela é da Região Norte e está em Florianópolis passando férias. Ao consultar a página e descobrir que tem valores esquecidos, logo buscou saber quanto tem a ganhar.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Porém, mesmo com a confirmação de que há valores disponíveis (veja foto acima), o dinheiro a ser retirado não é informado e a página pede que ela volte a acessar o sistema em 7 de março para iniciar o processo de transferência dos valores.

Banco Central reabre consulta a R$ 6 bilhões esquecidos nos bancos; CONSULTE

A servidora diz não ter ideia de quanto dinheiro está esquecido e nem o banco, mas espera que seja uma boa quantia, que podem, segundo ela, garantir um tempo a mais de descanso na capital de Santa Catarina.

‘Se for muito dinheiro, estico a viagem’, brincou.

Nas redes sociais, o Banco Central explicou que a consulta aberta nesta segunda-feira e que segue até 6 de março é chamada de “Esquenta SVR”, onde todos podem saber se tem valores a receber, mas sem poder sacar o dinheiro.

A retirada poderá ser feita apenas a partir do 7 de março somente pelas pessoas físicas e jurídicas que identificarem que tem recursos esquecidos.

Valores a receber: veja as maiores ‘boladas’ esquecidas pelos brasileiros nos bancos

Como ver o valor e pedir o resgate do dinheiro ‘esquecido’ nos bancos

Como consultar, quem tem direito, datas, como receber; tire suas dúvidas

Dinheiro ‘esquecido’: entenda como funciona

O SVR tem disponíveis cerca de R$ 6 bilhões em valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

O Banco Central ressalta que o único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

A consulta aos valores esquecidos estava suspensa desde abril de 2022, assim como os saques. Será permitido o saque dos recursos também pelos herdeiros e representantes legais dos falecidos.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla