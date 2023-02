De folga em Bertioga, SP, família de São Joaquim da Barra, SP, descreve tensão com tragédia após temporal

Chuva no fim de semana de carnaval deixou 36 mortos no litoral Norte de São Paulo até esta segunda-feira (20). “Ninguém esperava por isso”, diz servidor público. Chuvas causam tragédias no Litoral Norte do Estado de São Paulo

Em Bertioga (SP) desde quinta-feira (16) onde passa o carnaval, uma família de São Joaquim da Barra (SP) descreve os momentos de apreensão durante o temporal que atingiu o litoral Norte de São Paulo no último fim de semana e causou mortes.

“Começou no sábado (18), por volta das 17h, chuva muito forte, vento, e houve total destruição aqui na praia e em prédios também. Ficaram carros alagados dentro dos estacionamentos dos próprios prédios. A situação se tornou um caos para os frequentadores”, diz o funcionário público Giovani Manso Scarpelini.

Giovani está hospedado com a família em um apartamento na Riviera de São Lourenço, bairro de Bertioga. O município é um dos seis que estão em estado de calamidade. Imagens feitas pelo grupo mostram pontes caídas, carros submersos em garagens e até dentro de canais, estabelecimentos destelhados e condomínios alagados.

Imóveis alagados pelo temporal no fim de semana de carnaval em Bertioga, SP

Nesta segunda-feira (20), os turistas voltaram a frequentar a praia, mas o clima é de inquietação porque a chuva pode voltar a qualquer momento, como apontam os serviços de meteorologia.

“Foi um carnaval que ninguém esperava por isso”, diz Giovani.

Buraco aberto pela enxurrada do temporal em Bertioga, SP

O último boletim divulgado pelo governo de SP nesta segunda-feira aponta 36 mortes na região, sendo 35 em São Sebastião (SP) e um em Ubatuba (SP).

Equipes da Polícia Civil e da Superintendência da Polícia Técnico Científica trabalham na identificação das vítimas e na elaboração dos trabalhos de Polícia Judiciária.

Interdições

Segundo o governo de São Paulo, a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada nesta segunda-feira, em razão do rompimento de tubulação na altura do quilômetro 82, em Biritiba Mirim.

Também há interdição parcial nos quilômetros 90 e 91, devido à queda de barreira, e no quilômetro 87, devido a uma erosão.

Estragos de pista da Mogi-Bertioga se estendem até o canteiro

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via.

O governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu às pessoas que não viajem neste momento para a região porque ainda há problemas no abastecimento de energia e no sinal de telefonia na região.

Caso o deslocamento seja necessário, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Uma queda de barreira no quilômetro 174 da SP-055, em Juquehy, município de São Sebastião, bloqueia o acesso pela Rodovia dos Tamoios.

