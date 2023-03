De loira do banheiro a gato fantasma de cemitério: projeto revive lendas urbanas de Santos

Santos recebe, neste sábado (11), o projeto ‘O que te assombra?’. Passeio percorre 12 pontos da cidade com objetivo de associar casos sobrenaturais com os interesses e acontecimentos históricos no município. Esquina da Rua José Ricardo é um dos locais que será visitado durante projeto ‘O que te assombra?’ em Santos (SP)

Nirley Sena/A Tribuna Jornal

Com o objetivo de reviver histórias sobrenaturais, o projeto ‘O que te assombra?’ retorna para Santos, no litoral de São Paulo, neste sábado (11) para percorrer diversos pontos do Centro Histórico da cidade apresentando lendas urbanas que vão desde a famosa loira do banheiro até o gato fantasma do Cemitério do Paquetá. A ação, que foi realizada pela primeira vez no município no final de janeiro, reuniu dezenas de pessoas.

Ao g1, o idealizador do projeto Thiago de Souza afirmou que a ideia é associar as histórias sobrenaturais com os interesses e acontecimentos históricos. “A gente leva as pessoas em lugares que têm relatos de aparição ou associação. As histórias são baseadas no Dino Menezes, que é um autor de livro de assombrações em Santos”.

Souza afirmou que o passeio, realizado no final de janeiro, superou as expectativas e por isso uma nova edição acontecerá neste sábado. “A gente precisava fazer o passeio com o público para sentir como funcionava no deslocamento. A gente não sabia como era à noite no Centro antigo e ficou surpreendido positivamente porque é muito bonito, muito cenográfico e o tema se encaixa perfeitamente”.

“É um passeio para quem é da cidade mesmo. A gente não pretende mudar nada [para o próximo], mas vai ajustar um pouquinho as narrativas para deixar mais amarradas. Foi tudo perfeito como primeira experiência [na cidade]. A riqueza das histórias e a riqueza arquitetônica pode virar um case nacional”, afirmou.

Souza explica que a primeira edição do passeio houve uma alta procura. O ‘tour’ conta com um guia local que fala sobre as histórias dos lugares. Já ele explica a parte da assombração junto com o Dino Menezes.

“A gente conta as histórias e vai contar as histórias de assombração, sobrenaturais da cidade e vamos contar o que estiver ao nosso alcance. O foco não é contar as histórias dos locais e sim as histórias sobrenaturais”, disse Souza.

Thiago de Souza é idealizador do projeto ‘O que te assombra?’ que estará em Santos neste sábado (11)

Arquivo Pessoal

O que te assombra?

O projeto ‘O que te assombra?’ é voluntário e tem objetivo de conectar as cidades a partir das histórias. “A gente já tem várias cidades que fazem esse projeto. A ideia é um intercâmbio das histórias sobrenaturais da cidade para que as pessoas não apenas conheçam, mas percebam a similaridade de uma ou outra”.

Segundo o idealizador, o Reconheça São Paulo é uma empresa privada, que faz curadoria turística e também está como voluntária do projeto, que já passou por Campinas, Piracicaba, Belo Horizonte, São Paulo. Novas rotas estão sendo planejadas para Sorocaba, Poços de Caldas e Rio de Janeiro.

“A gente percebe o reestabelecimento de uma identidade das pessoas com as próprias cidades porque a gente não conhece direito a história. E, é uma pena que a gente não tenha essa exata medida da importância das coisas que aconteceram no nosso território”, disse.

Lendas urbanas

Souza apontou, ainda, que Santos é uma cidade protagonista no país. “A gente fica muito ligado a Santos por causa do Pelé, mas Santos é importantíssima. Benedito Calixto, Mario Covas, Vicente de Carvalho, tem grandes acontecimentos, a própria Revolta Nativista que talvez seja a mais importante pré-independência”.

“No passeio que a gente fez em Santos a gente percebeu que parece muito aquele filme ‘Uma noite no museu’. Parece que tudo acontece, tudo está vivo e a ideia do projeto é essa mesmo, dar voz ao passado, contar as histórias que o povo conta e, ao mesmo tempo, entender porque elas são contadas”.

Um dos objetivos é reestabelecer e reencontrar em algum lugar da infância as pessoas que faziam papel de contadores de histórias.

“A gente adora acessar isso nas pessoas de relembrarem pessoas queridas que faziam esse papel de contador de histórias e a gente torce muito para que elas se tornem também. A última pretensão que a gente tem é a de querer achar que vai ensinar alguma coisa de Santos aos santistas, o que a gente tem para fazer é compartilhar a experiência de outras cidades que a gente visita”.

Menezes afirmou que participa do projeto como convidado para fazer comentários baseados no livro dele. “Santos é uma cidade que vai fazer 477 anos e tem muita história, desde a invasão pirata até outros acontecimentos. Desde aquela época, a gente vai catalogando algumas histórias e, como a cidade vai crescendo, vão se perdendo”.

“É uma cidade muito rica em lendas. Vou misturando elas com ficção, que é o cinema, o teatro e crio algumas coisas misturando com sensibilidade para ficar agradável e servir como instrumento ao público. Eu acho que o terror é muito legal”, destacou.

O ponto de encontro dos passeios acontece na Estação do Valongo, onde são relembradas a história do crime da mala, a conversão de Maria Féa em milagreira e aparições dela. O último local a ser visitado é o Santuário de Santo Antônio do Valongo.

Confira abaixo a história de algumas das histórias curiosas que serão apresentadas:

Loira do Banheiro: O espírito de uma mulher loira aparece nos banheiros femininos das escolas, sempre como se tivesse saído da sepultura. Pálida, com algodão no nariz e vestida de branco, ela ataca suas vítimas e as mata. Uma das versões mais contadas, segundo o cineasta e escritor Dino Menezes, é de que a aparição refere-se ao espírito de uma menina que estava matando aula no banheiro quando bateu a cabeça e morreu. De acordo com Menezes, muitos casos foram inventados sobre o surgimento da loira do banheiro, mas a história teve origem com uma tragédia que ocorreu em uma escola pública em 1944, quando uma jovem de 15 anos desmaiou durante uma tentativa de suicídio e bateu a cabeça no vaso sanitário, vindo a morrer.

Gato Fantasma do Cemitério do Paquetá: A história começou em 1900 quando uma senhora chamada Maria da Abadia, dona de um gato preso, foi sepultada no Cemitério do Paquetá, que foi fundado em 1854 devido ao aumento populacional da cidade e a falta de espaço na Igreja do Valongo, onde eram os sepultamentos na época. Segundo Menezes, a idosa foi enterrada em uma das partes mais simples do cemitério e com a presença de poucas pessoas, mas funcionários notaram a presença do gato dela que acompanhou o sepultamento e não nunca mais saiu do local. A lenda é que o gato é visto andando pelo cemitério durante a chegada dos restos mortais de quem vai ser sepultado.

Cemitério do Paquetá em Santos (SP)

Fabrício Costa/ A Tribuna Jornal

Marta do hambúrguer de marido: a lenda diz que nos anos 80, Marta, proprietária de um trailer de lanches na praia do Boqueirão fazia hambúrgueres com mistura de carne bovina e humana. Segundo Menezes, a mulher não era serial killer, mas teria matado o marido e não sabia como livrar-se do corpo. A prática teria durado três meses e terminado quando uma colega de trabalho abriu a geladeira, encontrou restos mortais da vítima e acionou a polícia.

Fantasma do locutor do Teatro: Em 1993, 14 anos após inauguração, aconteceu a primeira aparição do ‘fantasma do locutor’, no Teatro Municipal Brás Cubas, uma funcionária da copa estava passando pelo palco quando viu a primeira aparição. O fantasma estava sentado em uma cadeira da plateia. Segundo Menezes, o espírito era um empresário do ramo de café e grande entusiasta das artes e comunicação, sendo fundador de uma importante rádio no município, onde foi locutor.

Início da caminhada pelo Centro Histórico de Santos durante projeto ‘O que te assombra?’ será na Estação do Valongo

Alberto Marques/A Tribuna Jornal

Veja fotos do passeio:

Projeto reviveu lendas urbanas de Santos, em 26 de janeiro, e retornará para a cidade neste sábado (11)

Felipe Papini

Projeto ‘O que te assombra?’ percorreu 12 pontos do Centro Histórico de Santos no dia do aniversário da cidade

Felipe Papini

Dezenas de pessoas percorreram 12 pontos turísticos no Centro Histórico de Santos para conhecer lendas urbanas da cidade

Felipe Papini

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Ufficio Stampa