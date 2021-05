De Martino, è ufficiale la storia d’amore con protagonista di Un Posto al Sole. Lo Scoop pazzesco, Ecco Chi è

Stefano De Martino è sempre al centro del gossip, soprattutto per quel che riguarda le sue conquiste. Ma stavolta a finire sul settimanale Oggi non è lui, bensì la sorella. Si dice che Adelaide si sia fidanzata con un personaggio noto in particolar modo nel panorama televisivo napoletano. Tra i suoi lavori infatti vanta anche la presenza a Un Posto al Sole, la storica soap che non smette mai di attrarre l’attenzione del pubblico. Non solo, ha recitato anche per il film L’oro di Scampia e In viaggio con Adele e, ultimamente, in un episodio della fiction Il Commissario Ricciardi.

Ma il ruolo più impegnativo e per il quale è stato conosciuto meglio dal pubblico è quello avuto nella serie Gomorra interpretando il personaggio di O’Pop. Si tratta di Emanuele Vicorito, l’attore che, a detta del settimanale, avrebbe conquistato il cuore di Adelaide De Martino. Si dice anche che lei sia al settimo cielo, presa dall’entusiasmo che si prova sempre all’inizio di una storia d’amore. Non si sa se la relazione durerà, né quando verrà ufficializzata, ma auguriamo alla sorella di Stefano di trovare un amore che non sia un innamoramento, come quello provato dal fratello per Belen Rodriguez.

Sono queste le parole che Stefano De Martino ha pronunciato ad Amici, dopo aver ascoltato il brano di uno dei cantanti in gara, dove è giudice insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e a Stash. Nonostante il presentatore sia impegnato attualmente con la Rai, dove conduce Stasera Tutto è Possibile ogni martedì sera, era impossibile dire di no a colei che ha dato inizio alla sua carriera, Maria De Filippi. La sua presenza il sabato sera rende contente molte telespettatrici, che non si lasciano sfuggire le sue parole e le sue battute. “Tu già conosci la differenza tra amore e innamoramento, io l’ho scoperta troppo tardi e fatico ancora”.

Così Stefano De Martino ha commentato l’inedito portato sul palco di Amici. Che si riferisse al suo matrimonio, andato a rotoli per ben due volte? Probabilmente si, dato che la storia con Belen Rodriguez è l’unica che sembra avere una particolare importanza per lui. I due insieme hanno avuto anche un figlio, Santiago, identico al padre e la sua gioia. Ma la permanenza del giudice nel programma non è sempre rose e fiori. Stefano è stato accusato più di una volta dai telespettatori di avere delle particolari preferenze di livello personale, secondo le quali giudicherebbe alcune ragazze in particolare.

Il gossip è nato su Martina Miliddi, la ballerina di latino americano che tanto è stata difesa da Stefano De Martino. E’ partita così la voce che tra i due fosse nato qualcosa. Troppe le coincidenze: proprio nel corso del serale la ragazza lascia il suo fidanzato, il cantante Aka7even. Le sue esibizioni risultano essere molto sexy e lei sembra proprio il tipo di donna che potrebbe interessare Stefano. Che troppo spesso ha votato per lei salvandola anche quando non lo meritava. Durante l’ultima puntata però, la Miliddi è stata squalificata. Forse oggi che è fuori dalla scuola riusciremo ad avere maggiori informazioni. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo De Martino, è ufficiale la storia d’amore con protagonista di Un Posto al Sole. Lo Scoop pazzesco, Ecco Chi è proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.