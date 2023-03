Caso foi registrado durante o pôr-do-sol desta quarta-feira (22), em Bauru. Equipe precisou levar o telescópio e equipamentos fotográficos para o estacionamento alto de um supermercado. De olho no céu: equipe do Observatório da Unesp de Bauru (SP) registra aproximação rara de Júpiter com a Lua

Observatório de Astronomia da Unesp /Divulgação

A equipe do Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru, no interior de SP, registrou uma rara aproximação visual de Júpiter com a Lua. O caso ocorreu durante o pôr-do-sol desta quarta-feira (22).

Pelas imagens é possível perceber que, entre as nuvens, a Lua aparece próxima a um ponto luminoso, identificado pela equipe do Observatório como o planeta Júpiter. O fenômeno astronômico é chamado de “conjunção”.

Conjunção da Lua com Júpiter é registrada em Bauru por equipe do Observatório de Astronomia da Unesp

Observatório de Astronomia da Unesp /Divulgação

O professor e coordenador do Observatório, Rodolfo Langhi, explicou que, na verdade, o efeito de proximidade se justifica pelo ponto de vista dos observadores.

“Na realidade, a Lua e Júpiter não ficaram fisicamente próximos um do outro, pois a Lua está muito mais perto da Terra do que Júpiter. Tudo ocorre apenas por uma questão de perspectiva: do nosso ponto de vista daqui da Terra, estes dois astros aparentemente pareciam estar bem próximos um do outro”, explica o professor.

De olho no céu: equipe do Observatório da Unesp registra aproximação rara de Júpiter com a Lua

Observatório de Astronomia da Unesp /Divulgação

As fotos foram tiradas pelos membros da equipe, formada. além do professor, por Guilherme Bellini, Matheus Agenor Gomes da Costa e Demilson Quintão. Mas, para isso, foi necessário levar o telescópio e equipamentos fotográficos para o estacionamento alto de um supermercado, pois a área do Observatório continua com as árvores obstruindo a visão.

“As copas das árvores em volta do Observatório estão muito altas e nos impedem de apontar nossos telescópios para a região do céu próxima do horizonte, pois tampam nossa visão. Estes fenômenos astronômicos são relativamente raros e muito bonitos. Por isso, merecem ser registrados. Embora não seja tarefa fácil fazer este tipo de fotografia, os resultados são surpreendentes e valem a pena todo o esforço”, afirma.

Vittorio Rienzo