De onde vem a fortuna de Leila Pereira, bilionária presidente do Palmeiras

Empresária anunciou nesta segunda-feira (30) a compra de um avião para ser usado pelo clube em viagens. Revista ‘Forbes’ apontou executiva com a quinta mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada em R$ 7,2 bilhões. Leila Pereira foi a primeira mulher a assumir a presidência do Palmeiras

Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

Primeira mulher a presidir o Palmeiras, Leila Pereira é empresária, banqueira, advogada e jornalista. De acordo com a revista “Forbes”, Leila é a quinta mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 7,2 bilhões. Além de comandar o clube paulista, ela está à frente da Crefisa, instituição financeira voltada a empréstimos, e do Centro Universitário das Américas (FAM).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Leila é casada desde 1998 com José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa, com quem divide o comando das duas empresas. O casal patrocina o Palmeiras desde 2015. Atualmente, o patrocínio da empresa ao time chega a, pelo menos, R$ 80 milhões por ano, sendo que o valor pode alcançar R$ 120 milhões.

Na última segunda-feira (30), a empresária anunciou que comprou um avião para o Palmeiras fazer suas viagens nacionais e internacionais. É um Embraer modelo E-190, com capacidade para 114 pessoas.

Embraer E190 é o modelo comprado por Leila para viagens do Palmeiras

Embraer/Divulgação

Ao ge, Leila Pereira disse que “nasceu para ser dirigente de futebol”. Seu mandato no Palmeiras é até 2024, mas ela já afirmou que tem planos para comandar o clube até 2027.

“Eu faço o melhor para o Palmeiras. Sou destemida, não tenho medo de nada, de crítica nenhuma.”

OUTROS RICOS:

LISTA DE 2022: Saiba quem são os 10 maiores bilionários do Brasil, segundo ranking da ‘Forbes’

Quem é Lucia Maggi, a mulher mais rica do Brasil, segundo a ‘Forbes’

Elon Musk vira mais rico do mundo pela primeira vez em lista anual da ‘Forbes’

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Celso Tavares/G1

Mata