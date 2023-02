De onde vem o chá? Teste seus conhecimentos sobre a bebida

Podcast ‘De onde vem o que eu como’ explica os benefícios e cuidados no consumo. Saiba o que o chá preto e o chá verde têm em comum. Chá é tradição milenar, que surgiu na China.

🍵Chá quente, gelado, misturado no doce ou usado como tempero.

O hábito de tomar chás ganhou força no Brasil com a chegada dos imigrantes japoneses, no século passado.

A bebida é o tema do podcast “De onde vem o que eu como” desta semana. No episódio, você vai saber:

Qual a origem dos chás;

A diferença entre chá preto e chá verde;

Os resultados de uma pesquisa da UFRGS que investigou possíveis benefícios do chá de macela no alívio de sintomas de doenças respiratórias;

Os riscos de tomar chás para emagrecer e para tratar doenças.

🎧OUÇA e, na sequência, teste os seus conhecimentos sobre a bebida:

Sabe tudo sobre chás? Teste seus conhecimentos!

