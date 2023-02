de-onde-vem-o-que-eu-como-#29:-coco

Episódio detalha o valor nutricional do alimento. Saiba se o óleo de coco é uma opção saudável. Você pode ouvir o “De onde vem o que eu como” no Globoplay, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga o “De onde vem” para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

O coco não é nativo do Brasil, mas conquistou o paladar e a culinária do país.

Neste episódio do podcast De onde vem o que eu como, você vai saber:

O valor nutricional da polpa e da água de coco;

Quais os cuidados no consumo do óleo de coco;

Quais os subprodutos da fruta: tem até biodiesel!

O podcast ‘”De onde vem o que eu como” é produzido por: Mônica Mariotti, Luciana de Oliveira, Carol Lorencetti e Eto Osclighter. Apresentação deste episódio: Luciana de Oliveira e Carol Lorencetti.

