De peixe a filhote de jacaré: veja o que os moradores encontraram após o temporal que inundou o litoral de SP; VÍDEO

Bertioga e Guarujá são as duas cidades da Baixada Santista mais castigadas pelo temporal que atingiu a região entre sábado (18) e domingo (19). Filhote de jacaré foi encontrado em enchente em Guarujá e peixe foi encontrado dentro de casa alagada em Bertioga

Em meio à enchente que castigou as cidades da Baixada Santista, principalmente Bertioga e Guarujá, moradores se depararam com situações inusitadas, como encontrar um peixe na cozinha e um filhote de jacaré no meio da via.

Em Bertioga, a equipe da TV Tribuna, afiliada da Globo, registrou um peixe próximo ao banheiro de uma das casas no Condomínio Morada da Praia (veja o vídeo abaixo).

Já em Guarujá, uma imagem que circula nas redes sociais chamou a atenção dos moradores: um filhote de jacaré foi encontrado no bairro Santa Cruz dos Navegantes. Segundo apurado pelo g1, o Instituto Gremar foi acionado e resgatou o animal do local.

Peixe é encontrado dentro de casa em Bertioga após forte chuva

Em nota, o Instituto informou que devido à expansão das cidades e a redução do habitat natural do réptil, encontrar jacarés em regiões habitadas tem se tornado algo comum.

A bióloga do Instituto Gremar, Rosane Farah, informou que trata-se de um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), espécie comum na região, sendo encontrada em rios, lagos e áreas alagadas, como mangues. “É um animal que pode atingir até 3 metros de comprimento e, geralmente, possui corpo esverdeado. Durante a fase de acasalamento fica com a região do papo amarelada”.

A espécie, segundo a bióloga, alimenta-se de diversas presas encontradas no habitat natural, desde invertebrados como moluscos, até outros répteis, peixes, mamíferos e aves que conseguir capturar.

O animal permanece com o Instituto para realização de exames. “Trata-se de um indivíduo juvenil, com pouco mais de 1 metro, sem lesões aparentes, que foi encontrado por um munícipe que nos acionou”.

Filhote de jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado em meio à enchente, no bairro Santa Cruz dos Navegantes, em Guarujá (SP)

GIF mostra passagem de nuvens pelo Litoral Norte de São Paulo

Forte chuva

A Prefeitura de Bertioga, informou que o Governo Estadual publicou o Decreto 67.502/23, declarando estado de calamidade pública. A cidade permanece com pontos de alagamentos em diversos bairros. A Defesa Civil e equipes da administração seguem em alerta, trabalhando para prestar apoio às pessoas atingidas e minimizar os impactos causados pelas chuvas.

Até o momento, 17 pessoas desalojadas foram abrigadas na Quadra da Escola José de Oliveira, no Rio da Praia. A Aldeia Rio Silveira, localizada na divisa de Bertioga, também foi impactada pelas chuvas. A prefeitura está trabalhando em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para prestar a assistência necessária.

Infográfico mostra fatores que contribuíram para concentração de chuva no Litoral Norte de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 2023

Equipes de diversas secretarias da Prefeitura de Guarujá estão mobilizadas desde a madrugada de domingo (19) para atender e cuidar das 190 pessoas desalojadas. O Ministério do Planejamento se colocou à disposição do município, enquanto o Governo Estadual declarou estado de calamidade pública para a cidade.

Um Gabinete de Crise foi criado e ficou definida a abertura de dois polos para abrigar as pessoas removidas preventivamente de suas casas. Os munícipes desalojados recebem o acolhimento seguro, alimentação, higienização, roupas limpas, cadastramento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

