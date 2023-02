De sabiá só tem o nome: conheça espécie exclusiva da Mata Atlântica que corre risco de extinção

Sabiá-pimenta pertence à família dos anambés, galo-da-serra e crejoá; espécie é vítima do desmatamento. O sabiá-pimenta costuma viver em florestas de baixada e restinga (formações vegetais em solos arenosos, típicos de regiões costeiras)

Sabia que o sabiá-pimenta não é um sabiá? (mas sabe assoviar)… A plumagem verde-oliva que contrasta com a cabeça toda preta e os olhos vermelhos descrevem perfeitamente o sabiá-pimenta (Carpornis melanocephala), ave exclusiva da Mata Atlântica que ocorre nos estados do Alagoas ao Paraná.

Apesar do nome popular, a ave não pertence à família Turdidae, dos sabiás. Ou seja, o sabiá-laranjeira (ave símbolo do Brasil), o sabiá-norte-americano, o sabiá-castanho, sabiá-da-mata, sabiá-bicolor, sabiá-una, sabiá-coleira, poca e ferreiro só tem no nome a semelhança com o sabiá-pimenta – esse, que pertence à família Cotingidae, a mesma dos anambés, arapongas, pavó, galo-da-serra e crejoá.

As aparências ficam nas características físicas apenas, já que o canto do sabiá-pimenta é um ‘grito’ grave e simples, ouvido a bastante distância, enquanto a vocalização dos sabiás é famosa pelas melodia.

Vítima do desmatamento e destruição do habitat, a espécie corre risco de extinção na categoria Vulnerável.

Frugívoro, se alimenta de frutos, principalmente os da palmeira-juçara, coletados durante curtos voos entre os ramos das árvores.

O sabiá-pimenta costuma viver em florestas de baixada e restinga (formações vegetais em solos arenosos, típicos de regiões costeiras). Geralmente é observado solitário e responde ao playback como uma manifestação de defesa do território.

O playback é a gravação da vocalização de uma espécie que, quando reproduzida, comprova a ocorrência da ave em determinada área ou atrai o indivíduo para mais próximo, com o objetivo de confirmar a identificação ou fazer um registro.

