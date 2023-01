De Solimões a Zeca Pagodinho: mãe viraliza nas redes sociais com temas de ‘mêsversário’ para o filho em Franca, SP

Ao longo do primeiro ano de vida, bebê Zezé foi fantasiado de personagens aleatórios que divertiram familiares e internautas. Conheça as história por trás de cada mês. Montagem mostra o bebê José Francisco fantasiado de personagens como Solimões, Ronaldo Fenômeno e Zeca Pagodinho para seus ‘mêsversários’

A social media Beatriz Lourenço, de 25 anos, é mãe de várias personalidades famosas: do Toretto, personagem de Velozes e Furiosos, do Solimões, da dupla sertaneja com o Rionegro, do frio e calculista Thomas Shelby, da série “Peaky Blinders” e até mesmo do pagodeiro Zeca Pagodinho.

É que a jovem de Franca (SP) teve uma ideia inusitada para comemorar os primeiros meses de vida do filho dela, José Francisco, o Zezé. A cada mês do primeiro ano de vida dele ela vestia o pequeno caracterizado com um personagem inusitado e fazia uma pequena festinha temática para o bebê que, hoje, já tem um ano e cinco meses.

A criatividade da mãe e a fofura do bebê foram parar nas redes sociais (veja abaixo as fotos de todos os personagens). Em poucos dias, os vídeos renderam mais de 8,9 milhões visualizações.

“Eu fico pensando: imagina quando ele for adolescente e contar isso pros amigos? Vai ser legal demais. Os amiguinhos vestidos de galinha pintadinha, e ele, de Mano Brown”.

A mãe do Zezé tinha cerca de 3 mil seguidores nas redes sociais, todos conhecidos de Franca, mas o número tem subido com os compartilhamentos. Hoje, já são mais de 22 mil. Alguns chegaram até a arriscar palpites dos temas.

Bia conta que não chegou a imaginar que o vídeo dos ‘mêsversários’ do filho fosse viralizar tanto e não tinha planos de fazer novas festas temáticas mensais. Mas pode ser que isso mude até o aniversário de 1 ano e meio do pequeno, que está bem próximo.

“Depois da explosão do vídeo, é algo a se pensar. A gente até comentou sobre isso, vai que rola”, diz a social media.

Mãe viraliza com temas inusitados de ‘mêsversário’ para o filho em Franca, SP

De mês em mês

Cada ‘mêsversário’ do Zezé tem uma história, que vai desde a escolha do personagem até a logística para conseguir montar as fotos. Mas se engana quem pensa que foi algo super planejado: a chave de tudo foi a improvisação.

“Nunca fui uma grávida super iludida que planejava fazer mêsversário, nada do tipo. Tanto é que meu filho foi ter nome quando eu já estava de nove meses”, revela.

A ideia de fazer as celebrações mensais veio no fim da gestação. Bia afirma que não é muito fã dos ‘mêsversários’ tradicionais, nem de ensaios fotográficos de recém nascidos, e que não curte desenhos animados – até hoje o bebê não assiste nenhum.

Apenas três ‘mêsversários” foram decididos antes do Zezé nascer: Ronaldo Fenômeno, ídolo de André, o pai do bebê, Mano Brown, ídolo do casal, e Thomas Shelby, personagem da série Peaky Blinders que entreteve a Bia durante a gestação.

1º mês: Zezé Toretto

O bebê José Francisco vestido como Toretto, de Velozes e Furiosos

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

Em 5 de agosto de 2021, Bia deu à luz a José. Com tantos preparativos e emoções que envolvem a chegada de um filho, os pais não chegaram a se preocupar qual seria o tema do primeiro mêsversário. Mas um detalhe foi muito importante: Zezé nasceu careca.

“A gente pensou: vamos escolher um personagem que seja careca, e aí, por isso, a gente escolheu o Toretto”, revela Bia. O personagem da franquia Velozes e Furiosos é interpretado por um dos carecas mais famosos do mundo, o ator Vin Diesel.

2º mês: Zezé Fenômeno

O bebê José Francisco vestido como Ronaldo Fenômeno, ex-jogador da seleção brasileira

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

O ‘mêsversário’ preferido da mamãe foi um dos planejados antes do nascimento do filho, já que o pai da criança é fã do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, vencedor das Copas do Mundo de 1994 e 2002.

No último mundial vencido pelo atacante, o corte de cabelo “Cascão”, inspirado no personagem da “Turma da Mônica”, fez sucesso. Zezé, é claro, também modificou o visual. A camisa da Seleção Brasileira ficou por conta da vovó costureira.

“Foi legal porque, primeiro, eu pintei o cabelo do menino. A gente morreu de rir, juro, a gente se divertiu muito, tadinho”, conta a social media.

3º mês: Zezé Brown

O bebê José Francisco vestido como Mano Brown, do Racionais MC’s

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

O terceiro mês foi dedicado a um dos ídolos do casal Bia e André: Mano Brown, rapper e compositor integrante do grupo Racionais MC’s. A curiosidade deste ‘mêsversário’ é que o casal não tinha o boné, acessório bem característico do estilo do cantor.

O pai foi até o Centro de Franca atrás de um boné para o filho e, na loja, acabou explicando o porquê precisava do item.

“O dono da loja emprestou o boné para a gente. Ele não nos conhecia. Ele simplesmente foi gente boa e emprestou o boné”, lembra a mãe.

4º mês: Zezé Zuckerberg

O bebê José Francisco vestido como Mark Zuckenberg, empresário dono de redes sociais como o Facebook e Instagram

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

O empresário fundador do Facebook também foi uma das fantasias do Zezé. Diferentemente do magnata, os pais do bebê estavam “sem ideia, e sem grana”, segundo Bia. O único gasto foi o bolo temático. O bebê já tinha uma roupinha azul parecida com as que o empresário costuma usar nas palestras, a avó tinha um microfone para emprestar.

5º mês: Zezé Solimões

O bebê José Francisco vestido como Solimões, da dupla sertaneja Rionegro & Solimões

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

A homenagem para o Solimões, da dupla sertaneja clássica Rionegro & Solimões, é fácil de explicar. “Ô povo, o cara é um ícone brasileiro, um ícone do sertanejo, um ícone de ser muito engraçado. Como que não ia escolher ele?”, diz a mãe, conterrânea do músico.

6º mês: Zezé Carrara

O bebê José Francisco vestido como Agostinho Carrara, de A Grande Família

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

A homenagem a Agostinho Carrara, interpretado por Pedro Cardoso na série “A Grande Família”, foi, na verdade, uma referência à avó de Zezé. Quando ela cuida do netinho, costuma vestir o pequeno com um mix de estampas, em um estilo bem característico do personagem. “Tudo propício pra gente fazer de Agostinho Carrara”, afirma Bia.

7º mês: Zezé Raimundo

O bebê José Francisco vestido como professor Raimuno, da Escolinha do Professor Raimundo

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

No sétimo mês, novamente, os pais de Zezé estavam sem ideias para a comemoração. Mas o acaso estava a favor da família: a mãe de uma amiga da Bia deu uma mesinha de madeira para o pequeno e lançou a ideia de fazer o tema da Escolinha do Professor Raimundo. “Fizemos. E ficou realmente muito fofo”, diz Bia.

Os cabelos dessa fantasia e do Solimões foram feitos por meio de edição nas fotos, não por peruca, segundo a mãe.

8º mês: José Francisco

Beatriz Lourenço e André Ferreira no batizado do filho José Francisco, em Franca (SP)

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

No oitavo mês, não houve ‘mêsversário’, mas foi por um bom motivo. José Francisco Lourenço Ribeiro foi batizado justamente nesta época. Os preparativos, além do dinheiro, consumiram o tempo da mamãe criativa. Quando viu, o pequeno já estava prestes a completar o nono mês de vida.

9º mês: Zezé Senna

O bebê José Francisco vestido como Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

O nono mêsversário é uma consequência da falta de comemoração no mês anterior. “Primeiro eu pensei: ferrou, esqueci, sou uma péssima mãe”, conta Bia aos risos. “Mas aí tive a ideia de fazer o Senna ultrapassando o oitavo mês”. E foi assim que ela decidiu homenagear o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, campeão da categoria em 1988, 1990 e 1991.

10º mês: Zezé Shelby

O bebê José Francisco vestido como Tommy Shelby, de Peaky Blinders

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

O décimo mês é o último daqueles que foram planejados ainda na gravidez de Bia. Na época, a social media se descreveu como “viciada” na série Peaky Blinders, que conta de uma gangue liderada por Thomas “Tommy” Shelby.

Para caracterizar o pequeno, Bia foi “fria e calculista” tal como o personagem. Como o preço para alugar a roupa era muito caro, ela comprou um terno de batizado para o pequeno, tirou a foto e depois trocou o produto por itens que o bebê realmente precisava.

11º mês: Zezé Pagodinho

O bebê José Francisco vestido como o cantor Zeca Pagodinho

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

Se o preferido de Bia foi o tema de Ronaldo Fenômeno, ela aposta que esse foi o preferido do Zezé. “Porque ele já era mais velho e brincou mais com o chapéu e até com o colar”, explica.

O último mêsversário também foi um dos mais fáceis de serem feitos. A barriguinha de bebê ainda deu um charme a mais para a caracterização. “A gente só colocou o menino de shorts, meteu uma camisetinha, um cordãozinho que a gente já tinha e o bolo. Fim”, conta Bia.

A festa de 1 ano

Se os “mêsversários” já deram um show de criatividade, a expectativa para a comemoração dos primeiros 12 meses de vida do Zezé era alta. Mas, para marcar essa data tão especial e ainda manter o padrão das últimas celebrações, os pais decidiram adotar uma estratégia diferente.

Foi difícil pensar em um tema já que, como o filho tinha apenas 1 ano, não dava sequer para perguntar pra criança. E o menino também não assiste desenhos animados.

Mas, tem um brinquedo pelo qual o José é apaixonado e que, inclusive, foi uma das primeiras palavras dele: bola. Eis o tema do primeiro aniversário do Zezé.

“Um dos critérios que a gente utilizou foi do tema ter a ver com o José. Foi muito legal fazer os mesversários, a gente, como pais, aproveitamos muito, usamos muito a criatividade,mas a gente fez de coisas que a gente gostava”, explica Bia.

Beatriz Lourenço e André Fernandes comemoram o primeiro aniversário do filho José Francisco em Franca (SP)

Beatriz Lourenço/Arquivo Pessoal

