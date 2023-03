De sonho quase interrompido à seleção brasileira: aos 17 anos, Aline Gomes desponta como atacante nos gramados

Jogadora da Ferroviária, de Araraquara (SP), foi eleita revelação do Brasileiro 2022 e ganhou o Sul-Americano pelo Brasil. ‘Procuro deixar mais leve o peso que carrego de ser influência’, diz. Conheça Aline Gomes, atacante de 17 anos destaque no futebol feminino

Olhar compenetrado, semblante sério, concentração no mais alto nível, explosão física, velocidade, habilidade, bom posicionamento em campo. Quem vê a atacante Aline Gomes no gramado pelo time de futebol feminino da Ferroviária, de Araraquara (SP), acredita facilmente que a atleta tem anos de experiência.

Em meio a outras mulheres mais velhas na própria equipe e na adversária, a atacante de apenas 17 anos tem se destacado na modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil.

Nascida em Tabatinga (SP), a 64 quilômetros de Araraquara, a atleta, eleita revelação do Campeonato Brasileiro Feminino 2022, coleciona passagens pela seleção brasileira e já entende, embora tente não fazer pesar no dia a dia, a relevância dela para outras mulheres que sonham em crescer no mundo da bola.

“Eu procuro deixar mais leve esse peso que eu carrego de ser influência, porque isso é o que eu recebo bastante nas minhas redes sociais, de que várias meninas se inspiram em mim, que começaram a jogar futebol por causa de mim. Então, eu tenho essa consciência. Recebo mensagens do Brasil inteiro. Eu enxergo como fruto do trabalho, porque conforme eu vou trabalhando, evoluindo, isso é uma consequência do meu trabalho”.

Esta reportagem é a primeira da série “Nossas Mulheres”, produzida pelo g1 em parceria com a EPTV, afiliada da TV Globo, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março. Ao longo do mês, toda quarta-feira, histórias de mulheres destaques na região serão publicadas.

Aline Gomes em atuação pelas categorias de base da Seleção Brasileira

Adriano Fontes/CBF

Sonho quase interrompido

Aline Gomes começou a jogar futebol por inspiração do irmão, atleta da base da Ferroviária e que atuava em clubes amadores de Tabatinga. Ele chegou a fazer testes no Palmeiras e Corinthians, mas não avançou e hoje é professor de educação física.

A irmã caçula e coruja o acompanhava pelos gramados e percebeu que também poderia ter talento para o esporte.

“Comecei brincando na rua com meus amigos e meus primos. Na minha cidade tinha um projeto de futsal feminino e eu comecei no futsal feminino com oito anos”, lembra.

Aline Gomes, ainda criança, recebendo troféu em projeto de futsal feminino em Tabatinga, SP

Arquivo Pessoal

Aline se destacou no projeto e começou, então, a buscar oportunidades em outros ares. Entre 2018 e 2019, quando tinha de 13 para 14 anos, arriscou-se em um clube de São Paulo. Poderia ser a oportunidade da vida dela, mas quase tudo foi por água abaixo.

“Entre 2018 e 2019 eu fui para um time de São Paulo e não consegui me adaptar muito bem em alojamento, até pelas meninas serem mais velhas. Eu acabei desistindo e não quis mais jogar. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer peneira na Ferroviária em 2020.”

Atacante da seleção, Aline Gomes começou atuando em time de futsal em Tabatinga, SP

Arquivo Pessoal

Recomeço e conquistas

A jovem fez testes para a Ferroviária, time que é referência no futebol feminino no país com títulos como Libertadores da América (2015 e 2020), Brasileiro (2014 e 2019), Copa do Brasil (2014) e Paulista (2002, 2004, 2005 e 2013), e passou.

Aos 15 anos, começou os treinamentos nas categorias de base da equipe de Araraquara, mas logo conseguiu espaço no time profissional. Isso aconteceu um ano depois de ela chegar ao time, em 2021, no duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão em junho daquele ano.

Estreia de Aline Gomes pelo profissional da Ferroviária, aos 15 anos, contra o Flamengo no Brasileirão

Tiago Pavini/Ferroviária SAF

No mês seguinte, mais precisamente em 15 de agosto, o segundo grande feito da promissora atleta. Em partida válida pelas quartas de final da competição nacional, fez o gol da vitória por 3 a 2 da Ferroviária diante do Santos. Foi o primeiro dela no time principal.

Ainda dividida entre base e profissional, em julho de 2022, na final do Paulista sub-20, Aline foi a responsável por garantir o título da Ferroviária diante do São Paulo ao marcar o único gol da partida. Desde então, a atacante passou a integrar oficialmente a equipe principal do time de Araraquara.

As atuações na Ferroviária renderam a Aline convocações para a seleção brasileira. Com a amarelinha, a atacante foi campeã Sul-Americana Sub-17 e disputou os mundiais Sub-17 e Sub-20.

“Para mim é um orgulho, sensação de sonho realizado. Quando eu comecei a jogar sempre foi meu pensamento de estar na seleção, de ser profissional. Isso eu pensava há dois, três anos, e agora já estou vivendo tudo isso”, comemora a jogadora.

Aline Gomes garantiu o título paulista sub-20 pela Ferroviária ao fazer o gol da vitória diante do São Paulo

Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Fã de português, veterinária e educação física

Fora dos gramados, Aline gosta de conviver com as amigas de clube no alojamento da Ferroviária, principalmente ao som das músicas sucesso no TikTok. Muitas dancinhas do aplicativo, segundo ela, viram comemorações de gols.

Em dias de folga, a atacante gosta de voltar para a cidade natal para rever amigos e familiares. Uma das atividades favoritas é andar de bicicleta, revela a atleta. Em Tabatinga (SP), Aline Gomes faz sucesso por onde passa.

“É uma cidade pequena. E quando eu chego é a estrela da cidade. Antes eu não gostava muito não, porque eu tinha vergonha, mas agora eu gosto bastante, converso com todo mundo. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Aí passa um de carro, buzina, eu levanto a mão. Virou rotina já”.

Aline Gomes com a família em Tabatigna, SP

Arquivo Pessoal

Foi em Tabatinga que Aline desenvolveu um hábito que cultiva até hoje, mesmo tendo que conciliar com a carreira de jogadora: os estudos.

“Na minha cidade, durante todo meu ensino fundamental, eu gostava muito de ir para e escola. Na minha primeira escola, do primeiro ao sexto ano, eu nunca faltei e sempre gostava de ajudar a professora, essas coisas assim. Gosto muito de português”.

Atualmente cursando o terceiro colegial no período noturno em Araraquara, a atacante, antes de entrar no mundo da bola, queria ser médica veterinária. Agora, pretende cursar educação física. No entanto, a paixão pelos animais é cultivada no dia a dia do clube com o pequeno Osvaldinho, cachorro de estimação da Ferroviária.

“No alojamento não tem [animal], mas a gente tem um mascote no clube, que é o Osvaldinho, que é um cachorro. Ele fica no clube mesmo e as meninas e o pessoal do clube cuidam. Ele virou o nosso mascote”, brinca.

Maturidade aos 17

Na Ferroviária, Aline é comandada por Jéssica de Lima, que como meio-campista teve passagens por Marília, Rio Preto, São Paulo, Palmeiras e pelo futebol italiano. Já na área técnica, atua como auxiliar da seleção brasileira feminina sub-20.

Além de Jéssica, a experiência na Ferroviária também fica por conta de jogadoras como Luciana, com passagens pela seleção brasileira principal e Suzane Pires, da seleção de Portugal.

“Eu tenho convívio bem bom com elas. Tem algumas que tenho mais proximidade, mas falo com todas, todas me auxiliam tanto dentro de campo quanto fora. Elas conversam e falam: ‘ó, talvez seria melhor ter feito isso, mas o que você fez não foi errado, pode continuar nessa linha, mas só olha certinho’. Tenho uma abertura muito boa com todas elas”, conta Aline.

Tal relacionamento construiu na jovem promessa do esporte uma maturidade adquirida mesmo ainda sem a maioridade e que vai ser usada por ela ao longo da carreira.

“Eu acredito que tenho uma maturidade, sim. Eu acho que é mais pelo mundo do futebol, que a gente aprende muito. Eu convivo com as meninas aqui, sou a mais nova do grupo, e tendo as meninas mais velhas, com experiência no futebol e de forma pessoal, eu convivendo assim consigo aprender bastante. Espero aplicar da melhor maneira possível a maturidade no futuro, pensar em tudo que eu fiz e como pode ser diferente, mudar algumas coisas ou até mesmo algumas coisas continuarem para, lá na frente, dar certo”.

Aline Gomes comemora primeiro gol como profissional pela Ferroviária em duelo contra o Santos

Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Com uma vida longa pela frente no mundo da bola, a jovem atacante tem sonhos de conquistar mais títulos com a Ferroviária e quer chegar à seleção brasileira principal, disputar Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Já na parte pessoal, ela projeta conseguir, por meio do futebol, esporte que quase deixou de fazer parte da vida dela, dar uma casa aos pais.

“Quem tem um sonho, nunca desista. Assim como passei por momentos difíceis, poderá acontecer isso com todos, mas sempre tem que ter foco no objetivo, ser determinada para conseguir aquilo que deseja, porque vai dar certo. Quando acontecer, você vai parar para pensar e ver que tudo que passou lá atrás valeu a pena”.

Aline Gomes em atuação pela seleção brasileira feminina sub-20 na Copa do Mundo de 2022

Thais Magalhães/CBF

