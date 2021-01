debutta-in-borsa-stellantis,-il-gruppo-automobilistico-nato-da-fca-e-psa

Propulsione elettrica, guida autonoma e connettività sono tra le sfide tecnologiche e sostenibili del nuovo gruppo nato da Fca e Psa, il quarto produttore automobilistico al mondo

Borsa italiana (Gian Mattia D’Alberto / lapresse)

Un cammino verso la fusione iniziato con il primo annuncio a ottobre 2019 e terminata 15 mesi dopo, con la nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale e la quotazione su tre mercati azionari: Stellantis ha debuttato stamani in Borsa a Milano (Mta) nell’indice Ftse Mib e a Parigi (Euronext). Il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Carlos Tavares hanno suonato la campanella d’apertura delle due piazze e domani ripeteranno la cerimonia al New York stock exchange, oggi chiuso per la festa del Martin Luther King Day. Stellantis nasce dalla fusione per incorporazione di Peugeot (Psa) in Fiat Chrysler Automobiles (Fca), la nuova entità manterrà tutti i 14 marchi inclusi nei due gruppi, fra gli altri alcuni storici come Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth e Maserati.

Approvata il 4 gennaio dalle due assemblee dei soci, in entrambi i casi con oltre il 99% dei consensi, la fusione è diventata effettiva a partire da sabato scorso. Stellantis si posiziona come il quarto produttore di vetture al mondo: i due gruppi avrebbero venduto insieme 8,1 milioni di vetture in base ai dati del 2019. Il primo azionista risulta essere Exor, la holding della famiglia Agnelli, con il 14,4% del capitale (449.410.092 azioni). Il cda della nuova società, che sarà basata ad Amsterdam, include nove amministratori non esecutivi oltre a Tavares ed Elkann.

Propulsione elettrificata, guida autonoma e connettività digitale sono alcune sfide tecnologiche e sostenibili alle quali la nuova società si affaccia, unendo le competenze dei due gruppi nei segmenti luxury, premium, veicoli passeggeri, Suv, truck e veicoli commerciali leggeri. Il nome deriva dal verbo latino “stello” e significa “essere illuminato di stelle”, mentre il logo rappresenta “lo spirito di ottimismo, energia e rinnovamento” dell’azienda che punta a “essere uno dei leader nella nuova era della mobilità sostenibile”.

Il titolo (Stla) ha debuttato in apertura a 12,758 euro ed è stato anche brevemente sospeso in seguito a rialzi di oltre il 7%, che lo hanno portato intorno ai 13,5 euro. “Da oggi in poi, faremo leva sui vantaggi di questa fusione da 25 miliardi di euro per perseguire una forte performance e aumentare ulteriormente il valore per gli azionisti sulla base di vantaggi competitivi senza pari”, ha detto Tavares: “Entrambe le direzioni di Fca e Psa hanno dimostrato capacità e affidabilità nel portare a termine il progetto e mantenere gli impegni”.

La priorità del gruppo è “raggiungere le sinergie di 5 miliardi di euro l’anno”, aveva dichiarato l’ad, dopo l’approvazione della fusione, come riporta Radiocor. “Stellantis inizia il suo percorso con la leadership, le risorse, la diversità e il know-how con cui costruire qualcosa di veramente unico e grande, fornendo ai nostri clienti veicoli e soluzioni di mobilità eccezionali e creando valore per tutti i nostri stakeholder”, assicura Elkann.