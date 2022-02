Debutterà a febbraio in occasione di San Valentino, un progetto che celebra la forza femminile nell’era pandemica e la bellezza timeless della natura e dell’arte

Si chiama Krimrose il nuovo brand di gioielli ideato da Cristiana Cavalli. Il progetto Made in Italy dell’imprenditrice e figlia dello stilista Roberto Cavalli mette al centro della propria mission la positività e la forza femminile, che diventano simbolo di rinascita personale e creativa nella difficile era pandemica. Il nome stesso, Krimrose, deriva dal Primrose, primula, che rimanda alla primavera, stagione del risveglio e della leggerezza, dei nuovi inizi e del rinnovamento. Valori che si legano a doppio filo all’estetica e alla bellezza timeless della natura e dell’arte.

Il brand vuole essere uno stimolo per tutte quelle donne intraprendenti, globetrotter e self confident, che non si fermano e non si scoraggiano, ma guardano avanti al futuro con determinazione e perseveranza. Per una lei eccentrica e di classe, dotata di cultura e personalità, curiosa e versatile. Può essere elegante ma casual, amante della moda che unisce al proprio gusto personale e alle emozioni del momento, mischiando stili diversi.

A caratterizzare il linguaggio di Cristiana Cavalli, le forme lineari e pulite della moda minimalista e degli oggetti di design. E poi i colori e l’estetica pura che rappresentano la storia e il vissuto della designer, legato alla creatività più intrinseca. Da quella del padre, non solo celebre stilista ma anche collezionista d’arte e fotografo, passando per quella della madre restauratrice di quadri, fino alla nonna pittrice e al bisnonno pittore macchiaiolo.

“Il brand nasce dalla voglia di ricominciare e rimettersi in gioco dopo un periodo burrascoso della mia vita, che è quasi coinciso con l’inizio dell’emergenza sanitaria. Dalla voglia di distrarsi, di provare emozioni e soddisfazioni. Anche i periodi bui e negativi possono portare a qualcosa di positivo ed entusiasmante, le emozioni sono il sale della vita, questo è il mio motto. Il mio desiderio era creare oggetti belli ed emozionanti ispirati dalla natura e dai suoi paesaggi e dall’arte, rinascimentale, fiorentina, contemporanea milanese, che sono le mie passioni”, commenta Cristiana Cavalli.

La proposta di demi-fine jewelry si compone di 20 pezzi in ottone rivestito in oro 18K, chiaro e molto lucido, suddivisi in quattro famiglie, la maggior parte dei quali orecchini. I nomi delle collezioni si ispirano alla natura e agli animali: Leaf, Plume, Shell, Cascade, Drop, ciascuna declinata nelle varie tipologie di gioielli: earring, bracelet, necklace e ring. A completare l’offerta anche un modello di spilla della famiglia Plume.

Le forme geometriche ma molto sinuose, dal design caldo ed avvolgente, rivelano uno stile pulito, quasi scultoreo. Sono gioielli che vestono. Ogni pezzo svela un movimento circolare, verticale o a spirale grazie a tagli nuovi e moderni. A richiamare la natura anche il packaging: uno scrigno con stampa e in materiale ecosostenibile nelle nuance del verde-turchese, riutilizzabile come portagioie.

Valore aggiunto del progetto è la produzione interamente Made in Italy, realizzata a mano dagli artigiani della vicentina Cora, azienda che vanta un’expertise di oltre 50 anni nel settore orafo, insieme alla certificazione di qualità ISO 9001.

Il marchio debutterà durante il mese di febbraio, in occasione di San Valentino e sarà distribuito principalmente sul sito krimrose.com.

CRISTIANA CAVALLI

Un animo sempre pronto a superare i limiti. E poi la ricerca del bello, dell’estro, dell’estetica più pura. Un’unione vincente di passioni che ha forgiato la personalità trasversale di Cristiana Cavalli.

Figlia d’arte, è la primogenita dello stilista Roberto Cavalli. Gli studi da avvocato l’hanno portata a gestire l’azienda di famiglia soprattutto le licenze, questa lunga esperienza l’ha avvicinata al segmento gioielleria e alla fondazione del marchio di gioielli Krimrose a metà 2021.

Il progetto personale della designer arriva dopo un periodo significativo che è quasi coinciso con l'inizio dell'emergenza sanitaria, ispirato da una storia e da un vissuto che trovano le proprie radici nella creatività della famiglia.

Al centro del suo linguaggio, l’arte, rinascimentale fiorentina e quella più contemporanea milanese, la moda minimalista e gli oggetti di design, insieme ai colori e alla natura, quest’ultima reinterpretata sapientemente in tutta la sua pura bellezza nelle forme inaspettate delle creazioni Krimrose.