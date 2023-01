Declare seu amor no Dia das Mães na galeria especial do VC no G1 no Amapá; envie fotos

Homenagem dos filhos será publicada no sábado (13). Fotos podem ser enviadas até sexta-feira (12), pela ferramenta colaborativa. Galeria especial do Dia das Mães será publicada no sábado (13)

Murillo Velasco/G1

Dia 14 de maio, domingo, é comemorado o Dia das Mães. E como as homenagens são todas para elas, o G1 vai publicar uma galeria especial no sábado (13) feita pelos internautas. Vale foto da mãe, da mulher, da irmã, de todas as mães da familia.

Envie a sua homenagem para a ferramenta colaborativa VC no G1, com o nome da mãe e das pessoas na imagem. As fotos devem ser enviadas até sexta-feira (12) e só serão aproveitadas aquelas enviadas em nome do próprio autor. Elas devem ser na posição horizontal e em alta resolução.

Os arquivos de fotos devem estar nos formatos jpg, bmp, png ou gif. Preencha o cadastro no VC no G1 e participe!

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

Fotos para a galeria do Dia das Mães devem ser enviadas no nome do autor

Fabio Tito/G1

Comércio em Macapá abre até 21h às vésperas do Dia das Mães e não terá horário especial durante a semana

Vendas para o Dia das Mães podem movimentar até R$ 30 milhões no comércio de Macapá

Procura por presente para o Dia das Mães é tímida no Centro de Macapá

Ufficio Stampa