DECODIFICA DELLA MENTALITÀ CONTORTA DEL NWO – come vincere questa guerra

Considera onestamente quanta parte di questa mentalità è dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e trasformarla. Come ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Uno che guarda dentro, si sveglia “. Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno.

LA STORIA: Qual è la mentalità o la psicologia dietro la forza oscura che governa davvero il mondo?

LE IMPLICAZIONI: Se potessimo capire meglio la mentalità NWO, potremmo percepirne i punti deboli, che sono molti. È bello riconoscerli, ma soprattutto vederli in te stesso.

La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è psicopatica, paranoica, ansiosa e spaventata. Questo articolo decodifica la psicologia contorta in modo da poter vedere i suoi punti deboli e superarla.

È fondamentale essere consapevoli della mentalità del Nuovo Ordine Mondiale

Mentre sperimentiamo l’intensificazione della sua agenda di lunga data. Mentre ogni settimana che passa sembra portarci notizie sempre più bizzarre sullo svolgersi dell’Operazione Coronavirus, vale la pena fare un passo indietro per guardare alla mentalità che sta orchestrando questa truffa: questa mentalità del Nuovo Ordine Mondiale. Se vogliamo vivere liberi, dobbiamo capire la natura della forza che sta cercando di renderci schiavi. Questo articolo è un tentativo di abbozzare alcuni dei tratti distintivi della psicologia depravata e contorta della classe dirigente del Nuovo Ordine Mondiale (NWO). Capendo come pensano queste persone, come vedono coloro che sono al di fuori del loro culto (le masse pubbliche), come vedono il mondo e cosa le motiva, si spera che tu possa iniziare a capire cosa è necessario per assicurarci di sconfiggerli e mantenere un mondo di pace, libertà e abbondanza. Grazie come sempre a David Icke che, dopo 30 anni di ricerca a tempo pieno, ha distillato e comunicato al mondo l’essenza di questa mentalità, nella speranza che si possa comprendere e riconoscere questa forza.

1. Non sopporta sorprese

Un segno distintivo della mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è una netta intolleranza per le sorprese, o addirittura l’odio per le sorprese. Per molte persone è una gioia e un sollievo vivere spontaneamente, almeno per un po ‘di tempo, senza dover spiegare tutto. Non così per il NWO. Questa mentalità deve avere assolutamente ogni dettaglio pianificato. Non solo, deve assicurarsi che nulla possa accadere per interrompere i suoi piani. Tutto deve essere calcolato con precisione e strettamente controllato. Icke lo spiega per analogia con una partita sportiva. Se vuoi influenzare il risultato, controlli una squadra o una parte; se vuoi controllare totalmente il risultato, controlli entrambe le parti. Questo non lascia nulla al caso. Non ci vuole un grande sforzo di immaginazione per vedere come va a finire nella politica statunitense, con elezioni truccate risalendo almeno ai giorni di JFK se non molto oltre. Il recente fiasco in cui è entrato Biden è stato scandalosamente innegabile e palese truffa, eppure Biden si trova ancora (o meglio si nasconde nel seminterrato) della Casa Bianca. Il NWO non “spera” che un determinato candidato venga eletto. Lo fanno accadere, ogni volta.

In breve, la mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è quella di un maniaco del controllo . E cosa c’è sotto la psicologia di un maniaco del controllo? Una mancanza di comodità con l’ignoto e con la perdita del controllo. In altre parole, paura (vedi # 11).

2. Il “Politicamente Corretto” ha svegliato il movimento e la segnalazione della virtù

La mentalità NWO, essendo molto lontana da una coscienza basata sul cuore, manca chiaramente di gentilezza, compassione ed empatia. In un mondo in cui una così netta mancanza di empatia potrebbe renderlo ostracizzato, la mentalità NWO deve rimediare fingendo di preoccuparsene. Tuttavia, poiché è tutto uno stratagemma, deve fare di tutto per impressionare gli altri e dimostrare visibilmente la sua (falsa) gentilezza. Questo è il motivo dell’ossessione hollywoodiana per le superficialità e le apparenze. È tutta una questione di immagine, piccola. Questo è anche il fondamento della recente esplosione nel movimento dei risvegli del PC (politicamente corretto) , che non perde occasione per dimostrare quanto sia gentile attraverso la sua costante segnalazione di virtù.. Le persone veramente gentili non hanno bisogno di vantarsi di quanto sono gentili; le persone veramente sicure non hanno bisogno di mettersi in mostra per nascondere la loro insicurezza; le persone che vedono veramente gli altri come esseri umani, tutti uguali, guardando il loro carattere e non il colore della pelle, non hanno bisogno di andare in giro a proclamare quanto siano meravigliosamente antirazzisti.

3. Gestione della percezione in stile militare: più centrifuga di una lavatrice

Per andare oltre su questo punto, la mentalità NWO non si limita a ossessionare con l’immagine per segnalare le sue credenziali di risveglio (per coprire la sua mancanza di cuore); è anche ossessionato dall’immagine per controllare le credenze, le opinioni e le percezioni di massa. È una gestione della percezione in stile militare . Ciò si riflette in ciò che hanno detto alcuni dei suoi aderenti. Prendiamo ad esempio l’arch-NWO insider e criminale di guerra Henry Kissinger, che una volta affermò che “non è una questione di ciò che è vero che conta, ma una questione di ciò che è percepito come vero”.

In questo caso, ciò che guida l’ossessione per l’immagine è anche una brama di controllo e una mancanza di tolleranza per la distribuzione diffusa del potere e il processo decisionale decentralizzato. Riguarda il trascinamento, il portare altre mentalità al suo livello e alla sua frequenza in modo che possa controllarle. Questo porta la mentalità del NWO a far girare la verità su ogni argomento sotto il sole per sembrare migliore e per modellare le percezioni delle persone per promuovere i propri obiettivi.

4. Sempre giusto, mai sbagliato

Hai mai incontrato una persona che deve sempre avere ragione, non importa cosa? Che ne dici di una persona che discuterà, difenderà e troverà scappatoie in ogni situazione perché ha una paura mortale di sbagliare? Ad ogni modo, queste persone sono caratterizzate da una mancanza di responsabilità e dalla mancanza di volontà di prendersi la colpa quando se lo meritano. L’ex direttore della CIA e Segretario di Stato sotto Trump, il sionista Mike Pompeo, ha proclamato con orgoglio che ai suoi tempi alla CIA, “Abbiamo mentito, abbiamo imbrogliato, abbiamo rubato!” La mentalità NWO farà tutto il necessario per portare avanti il ​​suo programma, anche se deve mentire, imbrogliare, rubare, ferire e uccidere.

5. Non può provare empatia

Continuando dal punto # 2, la mentalità NWO è priva di compassione, quindi non sa come farlo. Un esempio didattico sono le recenti pubblicità assurde della CIA, dove la CIA sta cercando disperatamente di convincerti che sono qualcosa che non sono. Pensaci: questa è un’agenzia che ha costantemente istigato, nel corso di oltre 7 decenni, alcuni degli atti più malvagi e mostruosi compiuti dagli esseri umani sul pianeta, tra cui il rovesciamento di governi stranieri, l’assassinio di leader stranieri e nazionali (ad esempio JFK) , vendendo armi illegalmente, rafforzando la produzione di droghe pericolose (eroina e cocaina) in modo da importarle negli Stati Uniti sul mercato nero, controllando i media pagando i giornalisti tramite l’operazione Mockingbird (vedi # 3 sulla gestione della percezione) e conducendo esperimenti di controllo mentale sui propri cittadini (MK Ultra). Ora, dovremmo improvvisamente credere che la CIA abbia sviluppato una coscienza e si preoccupi profondamente, veramente delle minoranze, delle questioni razziali e dell’uguaglianza di genere? È oltre il ridicolo,

6. Proietta un falso senso di onnipotenza

La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è molto simile ai Borg di Star Trek. Uno dei loro mantra chiave era: “La resistenza è inutile”. Questo è il messaggio che la mentalità continua a proiettare. Vuole disperatamente che crediamo che il suo nefasto programma di controllo sia un fatto compiuto, una conclusione scontata, quando non lo è. Pensaci: una forza veramente onnipotente non ha bisogno di convincerti che sia onnipotente e che non puoi resistere. La sua forza diventerebbe evidente e non ci sarebbe bisogno di tentativi di persuasione. Solo una forza segretamente debole, ma che sta cercando di proiettare un’immagine di forza, ricorrerebbe a questo tipo di messaggistica psicologica. L’ho già detto e lo ripeto, molte volte: il Nuovo Ordine Mondiale non è scolpito nella pietra. Il tuo stesso atto di leggere queste parole e prendere a cuore questo messaggio in modo potenziato, sta impedendo all’incubo del NWO di diventare una realtà. Il mondo si sta svegliando e questo processo non può essere fermato.

7. Censura e cultura dell’annullamento: non sopporta sfumature di grigio o punti di vista opposti

Un altro indizio che la mentalità NWO è rigida, oltre che intrinsecamente insicura e debole, è che non sopporta sfumature di grigio o visioni opposte. È molto coinvolto nel pensiero dogmatico in bianco e nero. Ricordate cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dopo l’operazione false flag dell’11 settembre: “O sei con noi o sei con i terroristi”. L’esplosione della censura e della cultura della cancellazione negli ultimi anni è indice di una vasta insicurezza. La censura è una tacita ammissione da parte dei censori che i loro argomenti, teorie o convinzioni sono molto deboli, perché non possono reggere il confronto nel campo di battaglia del dibattito aperto, dove le idee vengono scambiate liberamente e analizzate criticamente.

8. Non può tollerare l’umorismo

Smettere di ridere! Non sono ammessi scherzi! La mentalità NWO si prende molto sul serio, così seriamente che non può tollerare l’umorismo. John Lennon ha realizzato istintivamente questa verità quando ha consigliato alle persone di ridere del sistema:

“Quando si tratta di dover usare la violenza, allora stai giocando al gioco del sistema. L’establishment ti irriterà – tirerà la barba – per farti arrabbiare. Perché una volta che ti hanno reso violento, allora sanno come trattarti. L’unica cosa che non sanno come gestire è la non violenza e l’umorismo. “

Il movimento dei Politically Correct ha ucciso la commedia, ma quei veri comici là fuori si renderanno conto che è il loro lavoro comunicare le dure verità (che le persone preferirebbero non ascoltare) sotto le spoglie dell’umorismo. Ridere dell’assurdità della narrativa ufficiale, che si tratti dell’operazione Coronavirus o di qualsiasi altro tipo di operazione sotto falsa bandiera, è un ottimo modo sia per comunicare la verità che per disinnescare il sudore e la tensione che derivano dall’essere un cercatore di verità e un combattente per la libertà.

9. Considera il resto dell’umanità come bestiame

Una mentalità empatica considera i sentimenti e le esigenze di coloro che la circondano. La mentalità psicopatica del NWO considera le persone che la circondano come cose da sfruttare o utilizzare per il proprio guadagno. L’ex direttore della CIA Allen Dulles, la mente dell’assassinio di JFK , controllava costantemente se le persone intorno a lui fossero “utili” o meno , anche quelle che gli volevano bene . La frase “mangiatori inutili” per descrivere le masse dell’umanità è attribuita a Kissinger. Di volta in volta, gli addetti ai lavori di NWO hanno espresso il loro disprezzo e disgusto per il resto dell’umanità. Questa è la mentalità che parla.

10. Non si tratta solo di soldi

Alcune persone che studiano la cospirazione mondiale credono che sia tutta una questione di soldi. Non è così. Sì, a molti livelli, si tratta di soldi, perché la mentalità del Nuovo Ordine Mondiale usa la manipolazione del denaro per sottrarre ricchezza alla società attraverso le sue famiglie di banchieri di sangue. Tuttavia, non si tratta solo di soldi. Il denaro è uno strumento di controllo e l’agenda del NWO riguarda il potere e il controllo a lungo termine. Il denaro è un mezzo per raggiungere un fine. Questa agenda è millenaria, intergenerazionale e coinvolge esseri interdimensionali, il tutto ovviamente ben oltre lo scopo di questo articolo. Il denaro è solo uno strumento per questa mentalità.

11. È sempre ansioso e impaurito

Veniamo ora al penultimo punto e al nocciolo della questione. La mentalità NWO è paranoica, ansiosa e spaventata. Questo spiega le costanti proiezioni psicologiche che emette, come chiamare i veri cercatori di verità “teorici della cospirazione paranoici” semplicemente per mettere in discussione le cose e pensare in modo critico. È paranoico sul fatto di poter essere scoperto in qualsiasi momento. È ansioso, sempre nervoso, spingendo sempre oltre i suoi obiettivi, preoccupato che le cose potrebbero non funzionare. La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale promuove così tanta paura perché sente così tanta paura. È paura!

Sotto tutta l’analisi, è la paura. La mentalità del NWO ha una paura mortale di un’umanità unita e risvegliata che si solleva in modo non violento e non conforme per entrare nel suo vero potere divino. Sfortunatamente per la mentalità NWO, questo è un nostro diritto di nascita e niente può fermarlo.

Vale anche la pena sottolineare la genuina psicopatia dietro questa mentalità. Questa citazione è tratta da un articolo Behind a Manufactured Crisis: The COVID-19 and Psychopathy Connection :

“Sulla base del comportamento ricorrente di queste potenti famiglie e individui nel corso della storia e oggi, possiamo osservare quelli che psicologi e psichiatri chiamano tratti osservabili associati a una condizione chiamata psicopatia clinica (primaria). Questa è una condizione genetica (congenita) caratterizzata dall’incapacità di provare emozioni umane altrimenti normali di empatia, senso di colpa e rimorso. Innatamente privi di queste restrizioni, guerre inutili, eventi terroristici, carestia, genocidio, omicidi e controllo mentale e manipolazione diventano pratiche commerciali quotidiane “.

12. È tagliato fuori da Spirito / Fonte / Dio / Coscienza infinita

Chiamalo come ti piace – Spirito, Sorgente, Dio, Coscienza Infinita, ecc. – Qualunque sia la tua idea di ciò da cui veniamo, in cosa torniamo e cosa siamo. La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è tagliata fuori dalla sua connessione con l’infinito. È così concentrato sul mondo dei 5 sensi delle particelle e del materialismo grossolano che non apprezza una consapevolezza espansa. Per dirla in un altro modo, la classe dirigente che è posseduta da questa mentalità è così tagliata fuori da Dio che deve giocare a fare Dio – e così otteniamo il transumanesimo , il desiderio di essere immortali anche se lo siamo già. Questo desiderio transumanistico si basa sulla negazione e sul rifiuto delle nostre anime e sulla paura della morte. Quindi, gran parte di questa mentalità torna alla paura.

L’operazione Coronavirus è una corsa al traguardo

Considera questo punto. Il solito modus operandi del Nuovo Ordine Mondiale è usare l’ approccio della rana in una pentola bollente , per introdurre lentamente e imporre la sua agenda alle persone passo dopo passo in modo che non se ne accorgano. Tuttavia, dal lancio dell’operazione Coronavirus, il NWO ha cambiato tattica. Ciò che si sta svolgendo ora sembra essere più una folle corsa al traguardo, prima che venga superato e perda la gara. Come ho sottolineato sopra, la mentalità del Nuovo Ordine Mondiale ha sempre paura di essere scoperta in una bugia. Sembra che sia in corso una lotta per far vaccinare quante più persone possibile con il non vaccino COVID v mentre la narrativa ufficiale ha ancora qualche influenza sulle menti delle persone. Tuttavia, con una crescente consapevolezza che l’intera operazione COVID è una gigantesca truffa , piena di conteggi falsi, falsi test PCR, falsi conteggi di morte e un falso virus , la verità si è diffusa in lungo e in largo. Si sta trasformando in una corsa contro il tempo. Il NWO infonderà i propri nanobot nell’umanità e nelle fibre prima che l’umanità si risvegli sufficientemente?

Soluzioni per sconvolgere la mentalità del Nuovo Ordine Mondiale

Allora quali sono le soluzioni? Bene, dai al NWO ciò che non sopporta e non gli piace! Odia le sorprese, quindi dagli sorprese! Odia l’umorismo, quindi ridici! Pensa di essere onnipotente, quindi stimola le sue debolezze. Ama censurare, quindi rifiutati di autocensurarti! Vive di violenza, quindi resisti in modo non violento. Ha bisogno della tua energia, obbedienza e lamentela, quindi rifiuta di obbedire!

Infine, fai il lavoro interiore per eliminare ogni aspetto della mentalità del Nuovo Ordine Mondiale dentro di te. Questa è la parte più difficile di tutto questo, ma ognuno di noi deve fare questo lavoro. Nessun’altro può farlo per te. Considera onestamente quanta parte di questa mentalità è dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e trasformarla. Come ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Uno che guarda dentro, si sveglia “. Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno.

*****

Makia Freeman è editore di media alternativi, autore del libro Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions

L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve finanziamenti e si mantiene sulle sue gambe. La continua censura, blocchi delle pubblicità ad intermittenza uniti agli ultimi attacchi informatici non ci permettono di essere completamente autosufficienti.

SOSTIENI DATABASE ITALIA