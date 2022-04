decora-casa-per-pasqua

Pasqua è alle porte: ecco alcune idee per decorazioni fai da te a tema! Tutti progetti facili da realizzare, dove le star indiscusse saranno coniglietti e uova colorate. Da solo oppure in compagnia, ti assicuriamo un pomeriggio piacevole e pieno di creatività con questi simpatici lavoretti. Porta anche tu l’atmosfera pasquale in casa!

Festoni di Pasqua

Hai poco tempo e pochi materiali a disposizione? Nessun problema, opta per un grazioso festone di Pasqua: molto facile nella realizzazione ma di grande effetto.

Ritaglia delle forme a tema: coniglietti, uova, fiori… e attaccali ad un nastro, o dello spago, della lunghezza che desideri. Per la realizzazione dei coniglietti potresti usare del feltro che, grazie alla sua texture “morbida”, darà loro un’aria soffice.

Non dimenticarti di personalizzare ciascuna sagoma usando dei pennarelli colorati. Per un tocco di tenerezza in più attacca del cotone sulla coda dei coniglietti!

Addobbi per composizioni floreali

Puoi usare le sagome ritagliate per creare graziosi addobbi che potrai usare per decorare composizioni floreali o centrotavola. In questo caso potresti optare per il cartoncino che non andrà ad appesantire gli steli.

Per chi è più abile è possibile realizzare addobbi anche usando i gusci vuoti delle uova. Svuota con cura le uova usando un punteruolo, puliscile accuratamente e colorale usando gli acrilici.

Centrotavola

Le uova possono essere un’ottima decorazione per centrotavola a tema di diverse tipologie: ecco alcune ispirazioni!

Potresti optare per una classica ghirlanda con rametti da decorare con uova.

Oppure potresti costruirne una tu usando proprio i gusci d’uovo! Incolla insieme dei gusci di uova aperti e crea la forma delle dimensioni desiderate. Puoi usare colori acrilici e nastri per decorare la parte esterna e puoi riempire l’interno con paglia o elementi floreali per creare un effetto leggero e primaverile.

