Decoração de casa: as tendências de móveis para 2023

Neste ano, as tendências caminham para a mistura de estilo e materiais que combine harmonia, conforto e funcionalidade

Muitas pessoas utilizam os primeiros meses do ano para dar uma grande renovada em seus ambientes.

Se você pensa em mudar alguns detalhes da sua casa ou dos seus projetos, é muito importante estar atento às tendências de móveis para este ano. Elas ajudam a otimizar e dar prioridade para a aparência dos seus ambientes, garantindo a elegância, o bem-estar e as melhores combinações.

Em 2023, as tendências em móveis caminham para a mistura de estilos e materiais que busquem a harmonia entre o conforto e a funcionalidade, com um toque extra de design e personalidade. E a Móveis Hans apresenta as principais tendências para o mercado de móveis deste ano. Confira:

Estilo natural: o uso de materiais naturais (madeira, pedra e linho) é uma grande tendência para este ano, especialmente as peças com acabamentos rústicos e as texturas naturais – ótimas opções para quem busca integrar a natureza em sua decoração.

Móveis versáteis: em um mundo cada vez mais dinâmico, móveis multifuncionais e versáteis são cada vez mais importantes. Além das diversas funções, eles otimizam espaços e permitem flexibilidade na utilização. Vários móveis como gavetas, sofás-cama, e mesas são exemplos de dinamismo e versatilidade.

Cor e ousadia: cores vibrantes e mais exóticas se tornaram uma realidade. O foco deste ano são móveis e elementos de decoração que apresentem cores de personalidade e vivacidade, como é o caso da tendência da Pantone de 2023: a cor Magenta.

Sustentabilidade: consciência ambiental é um tema que a cada dia é mais debatido na sociedade, inclusive quando o assunto é escolha de móveis. Itens produzidos com madeira de reflorestamento e peças de bambu, cortiça e materiais reciclados são uma grande tendência para 2023.

