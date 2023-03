decreto-ex-ilva-confermato-alla-camera:-cosa-contiene-il-decreto,-non-solo-lo-scudo-penale

L’assemblea parlamentare della Camera dei Deputati ha confermato oggi la fiducia al Governo sul decreto legge Ilva con 194 voti a favore, 138 contrari e quattro astenuti. Adesso l’aula passerà all’esame degli ordini del giorno sul testo, che verranno votati domani, quando è previsto si tenga il voto finale e definitivo sul provvedimento.

Il decreto legge consente il versamento da parte di Invitalia ad Acciaierie d’Italia di 680 milioni sotto forma di anticipazione dell’ aumento di capitale previsto per il 2024 quando la governance dell’ azienda sarà controllata dallo Stato e molto probabilmente l’attuale Ad Lucia Morselli (nominata da Arcelor Mittal) dovrà trovarsi un altro lavoro. Lo stanziamento pubblico consentirà di assicurare la continuità della produzione dello stabilimento siderurgico di Taranto e per pagare i fornitori dell’energia, e cioè ENI e SNAM (entrambe aziende pubbliche n.d.r.) . Nel testo sono presenti anche norme sul cosiddetto commissariamento: l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale come appunto l’ex-ILVA di Taranto potrà avvenire su richiesta del socio pubblico che detenga direttamente o indirettamente almeno il 30 per cento.

Reintrodotto il cosiddetto “scudo penale”, che era stata revocato dal ministro Di Maio consentendo ad Arcelor Mittal la possibilità di sfuggire all’investimento che doveva garantire per acquisire la totale proprietà del Gruppo ILVA, e che adesso con il suo reintegro garantisce la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono per dare esecuzione ai provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale. È quindi prevista la restrizione dell’ambito di applicazione delle sanzioni interdittive, delle misure cautelari e del sequestro preventivo per consentire la prosecuzione dell’attività delle imprese di interesse strategico nazionale; nonché, in caso di sequestro, la previsione che l’attività prosegua con la nomina di un amministratore giudiziario.

Infine il decreto contiene la proroga per il periodo di vigenza del Piano ambientale (23 agosto 2023) della esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) della persona giuridica Ilva sia della responsabilità penale o amministrativa di commissario straordinario, affittuario o acquirente e dei soggetti funzionalmente delegati. Altre misure, introdotte in prima lettura, riguardano i compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi e degli amministratori giudiziari.

Il CORRIERE DEL GIORNO è in grado di documentare l’audit svolto per INVITALIA dalla multinazionale della revisione KPMG , nonostante l’ostracismo e la minima collaborazione ricevuta dal vertice e management di Arcelor Mittal Italia (ora diventata Acciaierie d’ Italia) . Nella relazione della KPMG infatti si legge testualmente: “Portiamo alla Vostra attenzione le significative limitazioni alle informazioni rese a noi disponibili. Il set di informazioni fornito non corrisponde agli standard che mediamente troviamo in lavori di due diligence con simili complessità. Non abbiamo avuto accesso al management e personale del reparto amministrazione, finanza e controllo di AM Investco Italy S.p.A. (cioè Arcelor Mittal Italia n.d.r.) . Le informazioni forniteci dal management sono state limitate a quelle rese a noi disponibili presso la data room virtuale allestita dal venditore con informazioni selezionate come descritto meglio nelle pagine seguenti. Poiché lo scopo del lavoro da noi svolto è diverso da una revisione contabile, non possiamo esprimere e non esprimiamo alcun giudizio professionale sui dati a noi forniti e presentati in questo documento“.

ArcelorMittal_KPMG-2020



