Decreto Fondone, l’On. Stefania Mammì (M5S) esulta: «Approvato mio ordine del giorno per migliorare servizi sanitari digitali».

“La sanità digitale rappresenta un indubbio beneficio per i cittadini, che potranno usufruire da remoto di una vasta gamma di servizi, come il Fascicolo sanitario elettronico, che racconta, esame dopo esame, la storia clinica di ognuno di noi”.

Eppure ancora oggi la percentuale di cittadini che ha attivato il Fascicolo sanitario elettronico è ancora bassa rispetto al totale degli assistiti del SSN, così come risulta ancora scarso il numero dei medici e degli operatori sanitari che lo utilizzano nell’esercizio della professione. Per questo serviva un ordine del giorno per poter impegnare il Governo a promuovere attività di sensibilizzazione dei cittadini e di formazione del personale sanitario riguardo l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, oltre a migliorare l’interoperabilità tra le regioni, con particolare riferimento allo scambio di informazioni relative ai Fascicolo.



In ambito sanitario la Missione 6 del PNRR prevede fondi per il rafforzamento delle prestazioni della sanità territoriale e, allo stesso tempo, lo sviluppo di una più efficace integrazione tra tutti i servizi socio-sanitari, attraverso l’implementazione dei sistemi di telemedicina e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Questo consentirà il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi”, conclude la deputata Mammì.